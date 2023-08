Die Kirche steht in der Kritik. Wie ist es am See um sie bestellt? Hildegard Nagler hat bei Dekan Ralf Gührer nachgefragt.

Pfarrer Gührer, Nachrichten um den Missbrauchsskandal in der Kirche führen zu Kirchenaustritten, die Kirche wird hart kritisiert. Erfüllt Sie Ihr Beruf dennoch mit Freude?

Für andere Dasein, in schönen und schweren Momenten Menschen begleiten zu dürfen, Sinn zu stiften, die Schätze der Tradition zu bewahren und gleichzeitig die Gesellschaft der Zukunft und die Fragen der Zeit mitzudenken und auch mitzugestalten, das erfüllt und macht Freude. Ich kann mir kaum eine sinnvollere Aufgabe vorstellen. Ich würde aber lügen, wenn ich sagte, die Skandale berührten mich nicht, oder die Statistiken auch unseres Dekanats ließen mich kalt. Wenn der Trend der vergangenen beiden Jahre so weitergeht, gibt es in 30 Jahren nur noch eine Handvoll Katholiken im Landkreis. Mir stellt sich weniger die Frage nach Frust oder Freude, sondern: Wie kann ich noch weitergeben, was mir kostbar ist?

Was halten Sie Menschen entgegen, die sagen: „Wir brauchen die Kirche nicht“?

Das kommt drauf an, was damit gemeint ist. Also, welche Kirche jemand nicht braucht. Vor einigen Tagen haben wir Martin Walser zu Grabe getragen. Kirche, wie er sie in seiner Kindheit und Jugend erlebte, war etwas fast mittelalterliches und angstmachendes, sagte er einmal. Eine Kirche, die auf die Fragen der Zeit nur antiquierte, mit seinen Worten, „verbrauchte“ Antworten bereithält, braucht man tatsächlich nicht. Aber Walser sagte auch immer wieder zum Atheismus: „Aber Gott fehlt. Mir.“ Und da ist er nicht allein. Die Sehnsucht nach Halt, nach Idealen, nach Trost, nach Spiritualität — eben nach Gott — die ist riesig. Eine Kirche, in der Gott spürbar ist und die die Fragen der Zeit mit fragt, die ist nicht übrig.

Der Druck auf die Pfarrer wird größer — es ist nicht selten, dass sie für mehrere Gemeinden zuständig sind. Welche Folgen hat das hier am See?

Die Qualität der Präsenz nimmt ab. Hier wie überall. Zumindest dann, wenn sich eine Pfarrgemeinde ausschließlich über den Priester definiert. Je mehr Kirchorte, je weniger Zeit für die Gläubigen vor Ort — man muss ja sofort wieder weiter und wieder für meist nur eine Handvoll Menschen in gebotener Kürze da sein. Jeder von uns leitenden Pfarrern im Dekanat Lindau hat mindestens drei Kirchgemeinden, einer sogar sechs.

Das Bistum Augsburg möchte die jetzige Größe der pastoralen Räume, also die Pfarreiengemeinschaften, zum Glück nicht weiter vergrößern. Damit wird der kleinteiligen dörflichen Gemeindestruktur in unserer Region Rechnung getragen. Kirche und Pfarrgemeinde sind oft noch die Kristallisationspunkte für das soziale Gemeindeleben, wirken also weit über das primär Religiöse hinaus. In der Stadt ist das nochmal etwas anderes.

Nachdem es nicht nur an Priestern mangelt, sondern an allen pastoralen Berufen in der Kirche, stellt sich die Frage, wie wir das kirchliche Leben unserer Gemeinden langfristig aufrechterhalten können. Darum werden wir am See eine noch intensivere Kooperation unter den Pfarreiengemeinschaften brauchen, um den aktuellen und kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Zusammenarbeit gibt es ja jetzt schon, aber sie könnte noch viel ausgeprägter und koordinierter sein.

Bei der Seesegnung gehen Sie andere, kirchenübergreifende Wege in der Natur. Wollen Sie diese fortsetzen?

Auf jeden Fall. Religion ist etwas Sinnliches. Unsere Kirchenräume sind sinnlich erfahrbar, aber wie viel mehr die Natur.

Wollen Sie die Natur künftig noch mehr einbinden?

Das Kirchenjahr ist eingebunden in den Kreislauf des Naturjahres. Weihnachten in der dunklen Jahreszeit, Ostern im Frühling, Erntedank im Herbst, Totengedenken im November. In einer Pfarrgemeinde kam der Vorschlag, an Weihnachten eine Andacht auf dem Friedhof zu machen — ich finde das Klasse! Wir machen die Kirchentüren auf und gehen hinaus, damit die Leute merken, zu denen kannst du auch in die Kirche hineingehen, die sind gar nicht so welt– und lebensfremd.

Können Sie als Dekan eine Prognose geben, wie die Kirche am See in 25 Jahren aussehen wird?

Umberto Eco schrieb schon in den 1970er–Jahren einen Titel: „Auf dem Weg zu einem neuen Mittelalter“. Darin zeigt er die Parallelen der Spätantike mit dem Untergang des römischen Reiches und der heutigen Zeit auf. Erschreckend auf den ersten Blick. Aber dann merkt man, dass er eigentlich zeigen will, wie wenig man vor den Entwicklungen Angst haben braucht.

Natürlich, Veränderung hat immer das Potential des Untergangs, aber es kann auch alles viel besser werden. Wir können nicht sagen, wie sich die Gesellschaft und damit die Kirche entwickelt. Ich jedenfalls möchte für eine Kirche einstehen, die Menschlichkeit und Ideale hochhält und weitergibt, eine Kirche die Heimat anbietet und Leben ermöglicht, eine Kirche die Traditionen lebt und um Antworten auf die Fragen der Zeit ringt, eine Kirche in der Wahrheit und Freiheit zuhause ist. Und ich hoffe, dass viele mit mir träumen und für diese Kirche eintreten.