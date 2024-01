Sanieren oder abreißen? Als der Wasserburger Markus Meßmer sein Elternhaus erbte, stellte sich für ihn genau diese Frage. Zusammen mit seiner Familie entschied er sich dafür, das seit dem 18. Jahrhundert ins Ortsbild gehörende Gebäude in der Wasserburger Uferstraße zu erhalten.

Belohnt wurde der 55-jährige Wasserburger mit wertvollen Schätzen aus der Vergangenheit und einer spannenden Familiengeschichte. Daraus ist ein Buch entstanden, das die Haus- und Familiengeschichte des Stoffelehofes erzählt und mit der Wasserburger Geschichte verknüpft. Darüber hat LZ-Mitarbeiterin Isabel de Placido mit Markus Meßmer gesprochen.

Sie haben Ihr Haus saniert. Wie kam es dazu, dass Sie dann auch ein Buch geschrieben haben?

Beim Rückbau unseres Hofes an der Halbinselstraße 40 habe ich in einer innenliegenden Wand eine umfassende Buch- und Dokumentensammlung meiner Großmutter entdeckt. Wochen später fand ich dann in der Bodenschüttung auf der Westseite eine historische Schabmadonna. Schlussendlich brachte ich in der fast einjährigen Rückbauphase fast jede Woche eine Kiste mit unterschiedlichen Fundstücken und wertvollen Erinnerungen mit nach Hause. Das alles hat dazu geführt, dass ich parallel zum Rückbau und zur Sanierung begann, meine Erlebnisse niederzuschreiben, um nicht den Überblick zu verlieren. Das war der Startpunkt des Buchprojektes.

Der Titel Ihres Buches lautet „das sprechende Bauernhaus“. Was hat Ihnen das Haus erzählt?

Begonnen hat meine Interaktion mit dem Haus nach einer dendrochronologischen Untersuchung des Gebälks. Diese hat ergeben, dass das Bauernhaus wohl um 1725 errichtet worden ist. Damit gehört der „Stoffelehof“, dem mein Vorfahre Christoph Reckholder den Hausnamen gab, zu den historischen sogenannten Einhäusern in der Region.

Für mich begann dann im Rahmen des Rückbaus und der Sanierung eine Zeitreise vom Hier und Jetzt zu den Anfängen des Stoffelehofes und später dann sogar noch bis ins 17. Jahrhundert. Konkret heißt das, dass meine Reise durch die zahlreichen Fundstücke begleitet wurde, die die jeweiligen Hofbewohner für die Nachwelt an den unterschiedlichsten Stellen im Haus hinterlassen hatten. Jedes Fundstück erzählte seine eigene Geschichte. Dazu kamen die Geschichten der Hausbewohner, teils tragisch, bewegend, lustig und auch unglaublich.

Was hat Sie am meisten bewegt?

Das war zum einen das Schicksal von Joseph Anton Reckholder, der als junger Bub im Eis der Seegfrörene von 1880 einbrach und ertrank. Das Bildstöckchen an der Halbinselstraße wurde zu dieser Zeit für ihn errichtet. Bewegend für mich waren auch die vielen Fundstücke zu meinem Großonkel Josef Reckholder, der in den letzten Kriegsmonaten des Ersten Weltkrieges in Armentières gefallen ist. Hier machten mich die vielen Fundstücke, die ich nacheinander fand, zu einer Art Zeitzeuge, und ließen mich hautnah miterleben, wie die Nachricht seines Todes, ein „Riss“ durch das Haus verursachte.

Für mich beeindruckend war auch, als durch die Recherchen die Türe zum 17. Jahrhundert aufgestoßen wurde und ich von unserem ersten Siedler der Familie am Bodensee erfuhr. Markus Meßmer

Und meine verstorbene Mutter Liselotte Meßmer hat uns ihre „Schatztruhe“ vermacht, in der sie ihr Lebensarchiv in Form von gesammelten „historischen Ereignissen“ aufbewahrte. In weiser Voraussicht. Viele Kommentare in der Sammlung waren an den späteren Finder gerichtet, was mich sehr bewegte.

Die Sanierung hat Sie dazu gebracht, sich intensiv mit ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen. Was hat sie beeindruckt?

Ja, das stimmt. Erstaunlich fand ich, dass es 1815 den Namen Reckholder in acht Haushalten in Wasserburg und Nonnenhorn gab. Hundert Jahre später war der Name durch den Kriegstod meines Großonkels Josef Reckholder und durch die Heirat meiner Oma Maria Reckholder mit Anton Meßmer aus Kressbronn komplett verschwunden.

Für mich beeindruckend war auch, als durch die Recherchen die Türe zum 17. Jahrhundert aufgestoßen wurde und ich von unserem ersten Siedler der Familie am Bodensee erfuhr. So ist zum Beispiel dokumentiert, dass die Anfänge meiner Familie hier im Dreißigjährigen Krieg liegen. Damals, inmitten der Kriegswirren, ist unser erster Siedler „Christian“ in Enzisweiler „einsam angekommen“.

Sie erzählen von Reisen durch die Vergangenheit. Sie sind aber gerade von einer Reise nach Frankreich zurückgekommen, jenem Ort, an dem Ihr Großonkel im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Was haben Sie da gemacht?

Josefs Schicksal im Ersten Weltkrieg hat mich sehr bewegt. Meine Recherchen zu den Fundstücken am Stoffelehof haben mich zu Menschen in Armentières geführt, die ich persönlich kennenlernen wollte. In Armentières ist das unfassbare Kriegsgeschehen des Ersten Weltkrieges immer noch sehr präsent. Meine Reise dorthin und die Begegnungen vor Ort waren für mich nicht einfach, aber im Nachhinein gesehen vielleicht ein kleiner Beitrag zur Völkerverständigung.

Was hat der Blick in die Vergangenheit mit Ihnen gemacht?

Mein persönlicher Erkenntnisgewinn durch die Hofsanierung und das Buchprojekt wird sehr gut mit dem Zitat von August Bebel beschrieben: „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“

Welche Erkenntnis geben Sie Ihren Kindern mit?

Meine Frau Beate und ich wünschen uns, dass unsere Kinder die Erinnerungen bewahren. Außerdem würden wir uns freuen, wenn sie unseren Stoffelehof in Zukunft genauso wertschätzen.

Markus Meßmers „Das sprechende Bauernhaus, die Geschichte des Stoffelehofes in Wasserburg/Bodensee und seiner Bewohner“ gibt’s bei Amazon. Es kostet als Taschenbuch 11,99 Euro, als Hardcover-Ausgabe 29,99 Euro und als Kindle E-Book 7,99 Euro. Es ist auch in der Wasserburg Tourist-Info erhältlich.