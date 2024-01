Gut 180 Gäste sind zum diesjährigen Neujahrsempfang nach Wasserburg gekommen. In der mit Blumen geschmückten Sumserhalle und der von der Wasserburger Streichmusik musikalisch festlich umrahmten Veranstaltung sprach Bürgermeister Harald Voigt über die großen Projekte des vergangenen Jahres und über das, was in Wasserburg in Zukunft ansteht. Darüber hinaus verlieh der Bürgermeister erstmals seit 2020 den Wasserburger Dorfpreis.

„Ich kenne keine offizielle Veranstaltung, die so feierlich und gleichzeitig für jeden zugänglich ist“, sagte eine Wasserburgerin und drückt mit diesem Eindruck wohl das aus, was der Wasserburger Neujahrsempfang für Viele ist: Eine schöne und feierliche Veranstaltung für alle und jeden.

Vor- und Rückblick

Eine Veranstaltung, bei der politisch Interessierte erfahren, was sich im vergangenen Jahr in der Kommunalpolitik getan hat und was im neuen Jahr ansteht. Eine Veranstaltung, bei der sich Wasserburger mit Wasserburgern, aber auch mit der Politik austauschen.

Eine Veranstaltung, bei der es etwas für den Kopf und gleichzeitig etwas fürs Gemüt gibt. Eine Veranstaltung von Wasserburg für Wasserburg. Kein Wunder also, dass rund 180 Gäste in die Sumserhalle gekommen waren.

Halbinselsanierung und Funkmastproblematik

In seiner Rede berichtete Bürgermeister Harald Voigt über die wichtigsten Entwicklungen, die das vergangene Jahr Wasserburg geprägt hatten. Das waren vor allem die Halbinselsanierung und die Hafenausbaggerung, ebenso wie die BOS-Funkmastproblematik.

Aber auch die Dorfplatzsanierung Hattnau, die Sportplatzsanierung in Hengnau, der Flächennutzungsplan, das Ortswärmenetz, der Glasfaserausbau, die Kinderbetreuung waren Themen, die der Bürgermeister nannte. Insgesamt steht Wasserburg bestens da. Auch finanziell.

Beim Neujahrsempfang spricht Bürgermeister Harald Voigt über die großen Wasserburger Themen. (Foto: Isabel de Placido )

Ab Juni schuldenfrei

In diesem Jahr, genau genommen ab Juni, wird die Gemeinde sogar schuldenfrei sein. „Das ist keine Einzelleistung, sondern das ist Teamwork von Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung“, betonte Voigt.

Eine Würdigung, die der Bürgermeister an diesem Nachmittag auch immer wieder dem Ehrenamt zu Teil werden ließ. Den Höhepunkt bildete dabei die Verleihung des Dorfpreises, der erstmalig seit 2020 und darüber hinaus auch an drei Personen verliehen wurde.

Wasserburger übersetzen Akten und Dokumente

Nämlich an drei Wasserburger, die sich um die Geschichte der Gemeinde verdient gemacht haben: Rosmarie Klein, Reiner Bruse und Rainer Strohmaier. Die drei Wasserburger übersetzen seit Jahren alte Akten und Dokumente aus der Sütterlinschrift in die lateinische Schrift und erklären und bringen den Wasserburgern ihre Geschichte näher.

Auch Themen über Wasserburg hinaus sorgten für Gesprächsstoff. So sprach Bürgermeister Voigt in seiner Rede die bedenklichen Entwicklungen in der Gesellschaft sowie den Rechtsruck in Europa an und bekannte sich als Europafan.

Appelle von Abgeordneten

Auch die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (CSU) appellierte an die Gesellschaft zusammenzuhalten und sich gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Und Europaminister Eric Beißwenger (CSU) rief dazu auf an der Europawahl im Juni für die Demokratie und gegen die rechten Kräfte zu stimmen. Schließlich sei die „Friedensdividende nicht selbstverständlich“.

Max Strauß (Bunte Liste), als stellvertretender Landrat, blieb mit seinen Wünschen in der Region, als er vorschlug, der viel diskutierte Funkmast könne aus Holz gebaut werden. In einer anderen Gemeinde, so brachte er ein reales Beispiel, habe eine solche Konstruktion für „Befriedung“ gesorgt.