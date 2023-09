Stephan Demmerer verlässt die Unabhängige Liste Wasserburg (ULW). Auf sein Gemeinderatsmandat hat das keinen Einfluss. Demmerer bleibt weiterhin Mitglied des Gemeinderates, allerdings fortan fraktionslos. Seine stellvertretende Ausschussposten behält er ebenso.

„Mit meinem Abstimmverhalten im Gemeinderat liege ich gelegentlich außerhalb der Meinungstoleranz einiger Listenmitglieder der ULW“, begründete er seinen Entschluss, die Fraktion zu verlassen. Dabei betonte er jedoch ausdrücklich, dass dies nicht auf seine Kollegen von der ULW im Gemeinderat zutreffe. „Die schätze ich sehr.“

Die ULW sei einst ein Forum für alternative Meinungen und Sichtweisen gewesen ‐ und damit „die richtige politische Heimat für mich“, sagte Demmerer.

Das sind seine Vorwürfe

Mit der Corona-Pandemie habe sich jedoch Intoleranz gegenüber alternativen Meinungen ausgebreitet, die sich bei globalen Klimaschutzthemen fortsetzte, beklagte Demmerer. „Es ist mit wichtiger, meine unabhängige Meinung und Überzeugung in den Gemeinderat einzubringen, als die ideologisch dogmatischen Meinungen einiger Listenmitglieder zu vertreten.“

„Ich hoffe, dass die ULW an diesen radikalen Strömungen nicht zerbricht und in Zukunft wieder lokale Umweltthemen, den Schutz unseres ökologischen Lebensraumes vor Ort und vor allem unsere Kultur ‐ den wertschätzenden Umgang mit Meinungsvielfalt ‐ wieder in den Vordergrund rückt“, so Demmerer weiter.

Die ULW stellt mit bislang vier und jetzt drei Sitzen die kleinste Fraktion im Gremium. Sowohl die Freie Bürgerschaft Wasserburg als auch die CSU stellen jeweils sechs Gemeinderäte.