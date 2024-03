Filmabends „Leni ... muss fort“ mit Gespräch in Wasserburg

Es handelt sich bei dem Film „Leni ... muss fort“ um die autenthische Geschichte vom Leben eines sechsjährigen Mädchens und Pflegekindes im Dorf Stiefenhofen im Landkreis Lindau, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihr Weg endet im Jahr 1943 mit der Deportation nach Auschwitz. Der Film wird am Sonntag, 10. März, ab 19.30 Uhr im Kulturraum Eulenspiegel, Dorfstraße 25 in Wasserburg gezeigt. Der Eintritt ist frei.