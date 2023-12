Festliches Konzert für zwei Trompeten und Orgel

Mit festlich und adventlicher Musik aus verschiedenen Epochen ist das Ensemble Trio Toccata mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompeten) sowie Münsterorganist Patrick Brugger am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg in Wasserburg zu Gast.

Zur Aufführung kommen neben dem Trompetenkonzert von T. Albinoni, das Hornkonzert von A. Vivaldi, die „Pavane pour une infante défunte“ von Maurice Ravel in impressionistischer - sowie „Grand Choeur Dialogué“ von E. Gigout in romantisch Tonsprache. Im Mittelpunkt steht eine neue Bearbeitung der Nussknacker-Suite von P.I. Tschaikowski mit den bekanntesten Melodien daraus. Adventliche Orgelbearbeitungen über „Tochter Zion“ von A. Guilmant und Variationen von Johann Rinck über „Ah, vous dirai-je“ gespielt von Münsterorganist Patrick Brugger (Salem) bereichern das Programm.

Mit allen Werken verspricht das Trio Virtuosität und eine klangliche Vielfalt aus dem Barock und der Romantik mit sämtlichen Instrumenten aus der Horn- und Trompetenfamilie. Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland in dieser Besetzung. Als ein perfekt eingespieltes Trio und einem abwechslungsreichen Konzertprogramm zeichnen sich ihre Konzerte auf besondere Art und Weise aus. Der Eintritt ist frei.