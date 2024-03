Falsche Polizisten wieder aktiv

Erneut haben sogenannte falsche Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Region angerufen. Dieses Mal ging jedoch der Sohn eines Anschlussinhabers ans Telefon. Ihm wurde laut Polizeibericht die Geschichte vom Einbruch in der Nachbarschaft erzählt. Da dem 16-jährigen Sohn diese Masche bekannt war, legte er einfach wieder auf. Zu einem Schaden kam es nicht.