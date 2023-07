Fahrradfahrer flüchtet vom Unfallort

Erst fuhr ihr der Fahrradfahrer ins Auto, dann flüchtete er. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Ein besonderes Merkmal hat der Biker.

Am Samstag gegen 19.20 Uhr parkte eine 51–jährige Autofahrerin am Aquamarin aus. Als sie auf der Straße stand, fuhr ihr ein Fahrradfahrer in die linke hintere Seite des Fahrzeugs und stürzte. Er stand wieder auf und sagte zur Fahrerin, dass nicht passiert sei. Diese stieg aus und bemerkte einen größeren Schaden an ihrem Fahrzeug.

So floh der Fahrradfahrer

Der Fahrradfahrer stieg auf sein weißes Mountainbike und fuhr in Richtung Wasserburg davon. Die Geschädigte entdeckte den Flüchtigen, nachdem dieser durch den Bachweg fuhr, an der dortigen Gaststätte. Er floh weiter über die Halbinselstraße und über den anschließenden Fuß– Radweg in Richtung Nonnenhorn. Eine Fahndung nach dem Radfahrer verlief negativ.

Den Radler konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: etwa 23 Jahre alt mit einem olivfarbenen T–Shirt. Auffällig war der komplett tätowierte linke Unterarm.

Wo sich Zeugen melden können

Hinweise zum Flüchtigen erbittet die Polizei Lindau unter 08382/9100.