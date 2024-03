Fahrerwechsel vor Polizei

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichshafener Straße in Wasserburg haben Polizeibeamte beobachtet, wie der Fahrer eines BMW vom Fahrersitz auf den Beifahrersicht wechselte und danach die Beifahrerin am Lenkrad saß. Bei genauer Überprüfung stellten die Beamten auch schnell der Grund des Fahrerwechsels fest. Der 29-jährige Mann, der zuvor am Steuer saß, hat nämlich keinen Führerschein. Er wurde bereits im vergangenen Jahr wegen der gleichen Straftat angezeigt, teilt die Polizei mit. Nun kam nochmal ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrererlaubnis dazu. Auch seine Ehefrau, die mit im Auto war, wurde wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, da sie wusste, dass ihr Mann keinen Führerschein hat und diesen mit dem Fahrzeug fahren ließ.