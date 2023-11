„Es muss nicht jedes Jahr eine Steigerung geben“

Trotz Halbinselsanierung und der damit verbundenen anfänglichen Bedenken der Vermieter und Touristiker: Wasserburg schaut auf ein gutes Tourismusjahr zurück, in dem vieles endlich wieder normal gelaufen ist und einiges gegriffen hat, was die Tourist-Information während der Jahre zuvor aufgebaut hat.

„Wir sind sehr zufrieden wie das Jahr war. Es war wirklich ein schönes Jahr“, freute sich Marika Kasper auf der jährlichen Sitzung des Wasserburger Tourismusausschuss. Grund zur Freude gab der Umstand, dass das Jahr 2023 das erste war, in dem wieder „Normalbetrieb“ herrschte, während die Jahre zuvor von Corona, dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise überschattet und von Großprojekten wie Umbau der Tourist-Information und interne Systemumstellungen, beeinträchtigt waren. „Jetzt haben wir auch gemerkt, wie ganz viel greift, was wir die letzten Jahre erschaffen haben“, erklärte die Leiterin der Tourist-Information.

Das gute Tourismusjahr schlägt sich auch in den Zahlen nieder. So hatte Wasserburg bis jetzt schon 204.492 Übernachtungen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 211.875, wobei hier die Hälfte des Novembers und der komplette Dezember miteingerechnet sind. „Ich finde die Zahlen wirklich gut und ich finde auch nicht, dass jedes Jahr eine Steigerung da sein muss“, betonte Marika Kasper und erklärte dass die Hotel- und Vermietungslandschaft dynamisch sei. So habe heuer das Gästehaus Jennifer den Betreiber gewechselt, die Wasserburger Stuben hätten ganz geschlossen und die Wilhelmshöhe habe neu eröffnet. Auch bei den Ferienwohnungen gab es diesen Wechsel, dass die einen nicht mehr vermieten, dafür aber neue Vermieter hinzugekommen sind. Nicht nur sie sei mit den Zahlen zufrieden, auch die Gastgeber, versicherte die Touristikerin dem Gremium.

Auffällig sei allerdings das Verhalten der Gäste. „Die Gäste buchen immer kurzfristiger.“ Eine wirkliche Erklärung hatte Marika Kasper dafür jedoch nicht. Allerdings konnte sie sich vorstellen, dass dieses Verhalten aus den Corona-Jahren mit der damit zusammenhängenden Planungsunsicherheit resultiere oder aber dass die Gäste wegen der allgemeinen Situation nun weniger Geld zur Verfügung haben. Nichtsdestotrotz: „Die Zahlen sind da und die Zahlen sind gut.“ Ganz sicher eine Rolle spielt das Wetter. So waren sowohl das Frühjahr als auch Teile des Julis und des Augusts verregnet. Was aber zumindest dem Besuch der Gäste des Freibads keinen Abbruch getan hat. Denn auch die Zahlen für das Aquamarin sind „super“. Allein der September „war Bombe“. So haben von Mai bis September 133.200 Gäste das Bad besucht. Im Vorjahr waren es nur 123.713 Besucher gewesen, wobei das Freibad wegen der Energiekrise und des schlechten Wetters später geöffnet und früher geschlossen hatte als dieses Jahr. Die guten Besucherzahlen schlagen sich wiederum auf die Einnahmen nieder, die rund 370.500 Euro betragen. Allerdings, so ergänzte Bürgermeister Harald Voigt, müssten diese Einnahmen den Ausgaben, etwa für Personal, Investitionen und Energie, gegenübergestellt werden, was jedoch erst am Ende des Jahres möglich sei. „Trotzdem ist es eine ordentliche Summe.“

Keinen Grund zum Schimpfen sah Kasper auch bei der Halbinselsanierung. „Wir sind total zufrieden, wie das gelaufen ist.“ Und das, so gab die Touristikerin zu, obwohl sie anfangs zu jenen gehört habe, die Bedenken gegen diese große Maßnahme hatten. Den Gästen gegenüber habe die Tourist-Information auf Transparenz und Kommunikation gesetzt und etwa auf der Homepage offen kommuniziert, was die Gäste erwartet. „Wir hatten nicht viele Beschwerden wegen den Einschränkungen.“

Gut gelaufen sind die Veranstaltungen, wie etwa das Open Air Kino oder die Kinderwochen ebenso wie die Wechselausstellungen, die in Kooperation mit dem Wasserburger Kunstbahnhof in den Räumen der Tourist-Information stattfinden. Hier hatten heuer Christa Hagel, Detlef Fallrath und Janette Dubilzig die Gelegenheit ihre Bilder auszustellen. Eine Neuerung, die sich allerdings nicht besonders gut bewährt habe, war, dass heuer die Promenadenkonzerte am Vormittag stattgefunden haben. Künftig sollen diese wieder am Abend stattfinden, versicherte Marika Kasper.