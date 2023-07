Franz Regier feiert den 100. Geburtstag mit seiner 102-jährigen Schwester 

So oft kommt es nicht vor, dass ein Hundertjähriger zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester im gleichen Haus wohnt. Im Falle von Franz Regier trifft dies allerdings zu.

Im Seniorenheim Hege feierte er mit Familie und Freundin seinen Geburtstag, zu dem auch seine Schwester Elisabeth Schmölz kam, die einen Stock tiefer lebt.

Seit rund 13 Jahren lebt Franz Regier in Wasserburg. Er wohnte zunächst im betreuten Wohnen neben dem Seniorenheim, dann bei seiner Freundin Else Wiedemann, dann wieder im betreuten Wohnen zusammen mit der Else und nun seit kurzem im Seniorenheim.

Kennengelernt hatte er seine Else auf einem Mostfest in Hochsträß, das er gemeinsam mit seiner Schwester besucht hatte. Daraufhin kam er immer wieder zu Besuch an den Bodensee. Den kannte er zwar aus seiner Kindheit — seine Mutter stammte aus Hochsträß.

Aber er empfand nie eine so enge Bindung hierher wie seine Schwester, die ihre ganzen Ferien bei der Großmutter verbracht hatte und damals schon wusste, dass sie spätestens im Alter an den See ziehen will.

WC abgebaut, weil nur Anrecht auf Plumpsklo

Die ersten gemeinsamen Treffen zwischen Franz und Else fanden wohl in Bregenz statt, um ihre Freundinnen nicht zu verwirren, später kam er aber immer donnerstags und blieb bis Montag, um schließlich ganz nach Wasserburg umzuziehen.

Auch vorher war er schon viel umgezogen. Wie sein Vater wurde Franz Regier Förster. Nach Stationen wie Weißenhorn, Tussenhausen und Wettenhausen, wo Tochter Martina und der früh verstorbene Sohn geboren wurden, ging es schließlich nach Kaufbeuren ins dortige Forsthaus, in dem die Förster verpflichtend wohnen mussten.

Was zu kuriosen Situationen führte: In Weißenhorn wurde das WC im Forsthaus abgebaut, da Franz Regier aufgrund seiner Karrierestufe lediglich ein Plumpsklo zustand.

In Kaufbeuren baute er viele Straßen und Fischweiher in die Wälder. Auch zahlreiche Hütten entstanden unter seiner Regie, darunter eine, die als Franzensfeste seinen Vornamen trug. Ob er diese Hütte auch auf seiner gemeinsamen Wanderung mit dem damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens aufgesucht hat, ist nicht überliefert. Aber mit ihm als „Wanderpräsident“ durch seine Wälder zu streifen, hat Franz Regier schon nachhaltig beeindruckt.

Er kannte den Vater von Werner Mang

Seinen damaligen Lindauer Kollegen, den Forstdirektor Karl Magnus Mang, Vater des bekannten Schönheitschirurgen Werner Mang, kannte er als Kollege ziemlich gut. „Später wollte mein Vater mich immer unter Mangs Messer schicken“, erzählt Tochter Martina. So wirklich lustig hat sie das nie empfunden — und was sie dort hätte operieren lassen sollen, erfuhr sie auch nie.

Ihre Mutter war früh verstorben. Aber Franz blieb wohl nie richtig allein, er wusste sein Leben zu genießen, wie die Familie bestätigt. Neben seinen zwei Kindern hat Franz Regier vier Enkel und ist zweifacher Uropa.

Mit dem Wasserburger Ortsteil Hochsträß hatte die dritte Bürgermeisterin Beate Meßmer einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt mit der Familie um Franz Regier, denn auch sie hat dort reichlich Verwandtschaft. Sie überbrachte die offiziellen Glückwünsche der Gemeinde.