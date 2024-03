„Eine sehr segensreiche Einrichtung“

Die Bürgerstiftung Wasserburg hat Geburtstag. Seit genau 20 Jahren hilft das rechtlich komplizierte Konstrukt völlig unkompliziert und schnell überall dort weiter, wo es am Nötigsten ist. Und darüber hinaus bereichert die Bürgerstiftung mit ihren kulturellen Veranstaltungen das Leben in Wasserburg. Eine Stiftung von Wasserburgern für Wasserburger.

„Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große Taten, die man plant“. Dieses Zitat von George C. Marshall, jenem ehemaligen US-amerikanischen General, der für seinen Mashallplan den Friedensnobelpreis bekommen hatte, ist deshalb zum Motto der Bürgerstiftung Wasserburg geworden, weil es stimmt. Zumindest hat Gerhard Loser das festgestellt, nachdem er diesen Satz entdeckte. Der Grund: „Es ist faszinierend, dass man mit 500 Euro ein Problem lösen kann, aber es ein großes Problem ist, wenn man diese 500 Euro nicht hat“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Als Gerhard Loser vor 20 Jahren zusammen mit anderen Engagierten die Bürgerstiftung Wasserburg ins Leben rief, waren die Zeiten noch andere. Trotzdem erforderten sie ein auf das Gemeinwohl ausgerichtetes Denken und Handeln. Damals, so erinnert sich Loser, hätten die Gründungsmitglieder erst überlegt, ob sie mit ihren Aktivitäten den ganzen Landkreis abdecken sollten oder ob sie mit Wasserburg, Bodolz und Nonnenhorn nur die ehemalige Verwaltungsgemeinschaft einschließen sollen. Letztendlich beschränkten sie sich nur auf Wasserburg und ließen die Bürgerstiftung Wasserburg zu einer Einrichtung von Wasserburgern für Wasserburger werden. Damals, 2004, war Wasserburg die kleinste Gemeinde in ganz Deutschland, die eine Bürgerstiftung hatte. Heute ist sie immerhin nur noch die zweit kleinste. Das Kuriose dabei war, so erzählt Loser weiter, dass nach der Gründung etliche Bürgermeister, darunter auch solche von Großstädten, bei ihm anriefen und sich erkundigten, wie man eine Bürgerstiftung gründet. Heute passiert das nicht mehr so oft. Als letztes war es der Bürgermeister von Lindenberg, der ihn deshalb angerufen hat. Aber damals waren es derart viele, dass Loser sich dafür entschloss die Bürgermeister nach Wasserburg einzuladen und einen Vortrag zu halten.

Denn das Spezielle an einer Bürgerstiftung ist, dass sie ein „sehr theoretisches Konstrukt“ ist. Zahlreiche Regeln und Vorgaben müssen beachtet werden. Die Satzung ist kompliziert, die Struktur ebenso. Darüber hinaus war es Loser wichtig, dass weder Parteien noch politische Gruppierungen im Vorstand sitzen. Selbst der Bürgermeister ist nicht dabei. Kontrolliert und überprüft wird das Wirken der Stiftung regelmäßig von einer Stiftungsaufsicht zusammen mit dem Finanzamt. Letztendlich ist eine Bürgerstiftung ein Zusammenschluss mehrerer Bürger, die ihr Geld in die Stiftung geben, um mit den Erträgen etwas Gemeinnütziges für ihre Heimatgemeinde zu bewirken. Im Falle der Wasserburger Bürgerstiftung sind es kulturelle und soziale Zwecke, für die das Geld da sein soll. „Die Bürgerstiftung soll dort eingreifen, wo die Kommune und der Staat nicht aktiv werden. Und das sind bei sozialen Sachen oft Kleinigkeiten“, sagt Loser.

Angefangen hat die Wasserburger Bürgerstiftung damals mit einem Kapitalvermögen von 51.000 Euro. Geld, das elf Gründungsstifter eingebracht hatten. Heute sind es 21 Stifter, die ein Kapital von 380.000 Euro betreuen. Geld, das nicht nur von sogenannten Zustiftern kommt. Angewachsen ist das Stiftungskapital im Lauf der Jahre auch dank Spenden verschiedener Wohltäter. Die größte Spende in Höhe von 200.000 Euro habe sie, so erzählt Loser, durch ein Vermächtnis bekommen. Ab und an gibt es auch Grabspenden zugunsten der Bürgerstiftung oder jemand wünscht sich statt Geburtstagsgeschenke Spenden an die Stiftung.

Einen schönen Betrag hat die Bürgerstiftung auch in ihren Gründerzeiten von Horst Wolfram Geißler bekommen. Der Schriftsteller, der seinen Roman „Der liebe Augustin“ in Wasserburg spielen und sich später auf dem St. Georgs Friedhof auf der Halbinsel beerdigen ließ, hatte der Gemeinde 36.000 Euro vermacht, unter der Maßgabe, dass sie dieses Geld für soziale Zwecke verwenden möge. Der damalige Wasserburger Bürgermeister übertrug das Geld folgerichtig der Wasserburger Bürgerstiftung. Kurioser Zufall: Horst Wolfram Geißler soll, einigen Quellen zufolge, am 19. April 1983 gestorben sein. Der 19. April wiederum ist auch das Gründungsdatum der Bürgerstiftung. Allerdings im Jahre 2004 und damit 21 Jahre später.

Das Kapital erzielt Erträge und diese wiederum darf die Bürgerstiftung ausgeben. Das Kapital selbst, so wollen es die Regeln, bleibt unangetastet. Die Erträge, die die Bürgerstiftung jährlich zur Verfügung hat, belaufen sich auf 10.000 Euro. Hatte die Stiftung früher Mühe das Geld auszugeben, reicht es heute häufig nicht mehr aus. „Oft hätten wir gern mehr Geld“, sagt Loser und erzählt, wie „schmerzlich“ es für ihn sei, Anfragen abzulehnen.

Helfen tut die Bürgerstiftung eben immer dort, wo Not ist. „Die Hürde ist groß, den Leuten fällt es extrem schwer um Hilfe zu bitten“, weiß Loser und erzählt, dass er deshalb froh um die Netzwerke ist, die sich die Bürgerstiftung im Laufe der Jahre aufgebaut hat. So wenden sich die Caritas oder das Landratsamt ebenso an ihn wie die Gemeindeverwaltung oder die Kirche. Oder Bekannte machen ihn aufmerksam, wenn es irgendwo Probleme gibt. Etwa, wenn es bei Senioren am Monatsende eng wird, oder wenn wegen eines Unfalls oder eine plötzlichen Krankheit nichts mehr ist, wie es einmal war. „Alles wird extremst vertraulich behandelt“, versichert Loser.

Doch die Bürgerstiftung hilft nicht nur Bürgern direkt, sondern macht noch mehr. Der neue Defibrillartor bei Aquamarin geht ebenso auf ihr Konto wie die Schiebehilfen des Seniorenheims. Sie fördert die Skulpturenausstellung und den KuBa, veranstaltet Vorträge, hat dem Kindergarten das große Piratenschiff spendiert und der Grundschule das Gesundheitsprojekt „Klasse 2000“ möglich gemacht. Auch die Heimatpflege ist ihr ein Anliegen. Hier ist sie die Restaurierung verschiedener Kunstgegenständen und Bildstöckle verantwortlich und hat 5000 Euro gespendet, als die Decke von St. Georg abgestürzt war.

Obendrein ist die Bürgerstiftung auch auf kulturellem Gebiet aktiv und bereichert Wasserburg mit Vorträgen oder Veranstaltungen wie dem Mittelaltermarkt. Oder aber mit Konzerten bekannter Musiker, wie etwa Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle, Viktor Romanko, Kim Carson oder Omnitah. Absolutes Highlight war für Loser das Konzert von Konstantin Wecker. Aber auch das Serenadenkonzert im Schlossgarten bleibt für ihn unvergesslich.

In diesem hochkarätigen Sinne will Loser den Geburtstag der Bürgerstiftung feiern. Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird der Festakt am Gründungstag im Schlosskeller mit einem guten Essen, Wissenswerten und Musik. Ein Abend, den sich die Wasserburger deshalb nicht entgehen lassen sollten. Anders als sonst müssen hierfür zwar Karten gekauft werden. Doch das Geld, das nach Abzug der Unkosten übrig bleibt, fällt an die Stiftung und fließt, wie immer, eins zu eins ein, versichert Loser. Denn allen Verwaltungskram machen die Ehrenamtlichen von jeher selbst.

Alles in allem hat die Bürgerstiftung Wasserburg in den 20 Jahren ihres Bestehens mit insgesamt gut 61.000 Euro geholfen. Nicht umsonst sprach Bürgermeister Harald Voigt auf der jüngsten Bürgerversammlung von der Bürgerstiftung ausdrücklich als „eine sehr segensreiche Einrichtung in unserer Gemeinde“.

