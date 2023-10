Wasserburg

Ein literarisches Forum für Martin Walser

Wasserburg / Lesedauer: 1 min

Zu einem Literarischen Forum für Martin Walser am 14. Oktober in Wasserburg am Bodensee lädt Forumsleiter Franz Hoben ein, um das literarische Werk des kürzlich verstorbenen Schriftstellers und sein vielfältiges Wirken für die Euregio Bodensee und Oberschwaben zu würdigen.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 21:55 Von: sz