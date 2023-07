Dreiste Diebin schlägt in Wasserburg zu

Der Betreiber eines landwirtschaftlichen Verkaufsstandes aus dem Ortsteil Hengnau hat am Sonntagnachmittag bei der Lindauer Polizeiinspektion einen dreisten Diebstahl von Lebensmitteln angezeigt. Demnach betrat eine bisher unbekannte Frau am Samstagvormittag im Zeitraum von 11.30 bis 12 Uhr den Verkaufsstand und bediente sich an den Auslagen. Sie entnahm mehrere Lebensmittel im Gesamtwert von rund 30 Euro. Ohne das Geld in eine bereitgestellte Kasse zu stecken, packte sie die Waren in eine rosafarbene Tasche und verschwand. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Circa 55 bis 65 Jahre alt, korpulent, rosafarbene Hose, grüne Bluse mit weißen und rosafarbenen Blumen,circa 1,55 bis 1,75 Meter groß, blonde Haare mit einer in den Haaren steckenden Sonnenbrille.

Hinweise zur Aufklärung dieses Diebstahls nimmt die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 entgegen