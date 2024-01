Das schnelle Internet kommt. Und zwar bald. Genau vor einem Jahr hatte der Wasserburger Gemeinderat beschlossen die Telekommunikation Lindau (TK-Lindau, TKL) mit dem Glasfaserausbau zu beauftragen. Nach einer Zeit des Stillstands war damals Bewegung in die Bemühungen der Gemeinde gekommen.

Nachdem die Verwaltung bereits diverse Gespräche mit verschiedenen Anbietern geführt hatte, hatte der Gemeinderat sogar die Gründung eines Zweckverbandes überlegt, um den Ausbau des schnellen Internets für seine Bürger und die ansässigen Firmen und Betriebe voranzubringen. Als dann eine Entscheidung zu dem Thema anstand, bat ein Zuschauer auf der Sitzung um das Wort.

TK-Lindau übernimmt Ausbau

Wie sich herausstellte, war er führender Mitarbeiter der Telekommunikation Lindau und hatte in der „Lindauer Zeitung“ von dem Tagesordnungspunkt gelesen. Auf der Sitzung warb Jürgen Mattern dafür, dass Wasserburg den anvisierten Glasfaserausbau der TK-Lindau überlassen möge. Mit Erfolg. Denn der Gemeinderat beschloss wenig später, dass die TK-Lindau den Ausbau des schnellen Internets in Wasserburg übernehmen solle - und zwar flächendeckend und kostenneutral.

Wir fühlen uns diesem großen Projekt in Wasserburg echt gewappnet und können jetzt anfangen. Jürgen Mattern

Das war eben genau vor einem Jahr. Wie Jürgen Mattern den Gemeinderäten auf der Sitzung erklärte, habe sich die TKL im vergangenen Jahr völlig neu aufgestellt und mehr Mitarbeiter eingestellt. Auch „die NetComBW startet nun so richtig durch“, versicherte Mattern.

Denn während die TKL für das Netz und damit für die Verlegung der Glasfaserkabel zuständig ist, ist die NetComBW für die Übertragungen zuständig. Alles, was durch das Netz geht, macht also jener Telekommunikationsanbieter, der vor allem in Baden-Württemberg, aber auch in Teilen Bayerns, tätig ist.

Das zuständige NetCom-Team ist bei der TKL angesiedelt und sitzt damit direkt in Lindau. Im vergangenen Jahr habe die NetCom eine komplett neue Technik in das TKL-Rechenzentrum und die Straßenstützpunkte eingebaut. In den nächsten Monaten werde die NetCom alle TKL-Kunden übernehmen.

Budgets sind gesichert

„Wir fühlen uns diesem großen Projekt in Wasserburg echt gewappnet und können jetzt anfangen“, sagte Mattern und versicherte: „Die Budgets sind gesichert.“ Ziel sei, dass in drei bis vier Jahren ganz Wasserburg die Möglichkeit habe Glasfaser zu nutzen.

Die Ausbaumaßnahmen macht die TKL zusammen mit den Stadtwerken. Was den Vorteil hat, dass beim Glasfaserausbau auch die Verlegung und der Austausch von anderen Leitungen berücksichtigt und mitgemacht wird und Straßen damit nicht ständig neu aufgebrochen werden müssen. Grundsätzlich wird in den Gehweg hinein verlegt. Ist kein Gehweg da, kommen die Leitungen in den Straßenrand.

20 Prozent der Wasserburger haben einen Glasfaseranschluss

Aktuell ist es so, so sagte TKL-Mitarbeiter Jörg Männer, dass 20 Prozent der Wasserburger Haushalte einen Glasfaseranschluss haben. Das entspreche rund 389 Adressen in 948 Wohneinheiten in Hengnau, Hattnau, Hege, in der Rebhalde, Sonnenhaldenstraße, Jägersteig, Schabhaldenweg, Am Torggel, am Lindenplatz und in Teilen der Höhenstraße.

Derzeit werde in Hengnau, neben der Gasstation, der Technikstandort erweitert, um damit jene Kapazitäten zu bekommen, die nötig seien, um ganz Wasserburg mit Glasfaser auszubauen. Mit aufgesprungen sei die TKL bereits bei diversen Baumaßnahmen der Gemeinde. So habe sie sowohl in der Halbinselstraße, ebenso wie in der Mooslachenstraße rund 65 Anschlüsse vorbereitet.

Ziel für 2024: Versorgung von 50 Prozent der Haushalte

Für dieses Jahr ist es erklärtes Ziel der TKL 50 Prozent der Haushalte einen Glasfaseranschluss zu ermöglichen. Geplant ist in einem ersten Bauabschnitt das Gebiet Halbinsel und südlicher Ortskern auszubauen, was 160 Adressen und rund 500 Wohneinheiten entspricht.

In einem zweiten Bauabschnitt kommt der nördliche Ortskern dran, was wiederum 115 Adressen und rund 500 Wohneinheiten entspricht. Sollte dafür noch Zeit sein, soll dieses Jahr in einem dritten Bauabschnitt der westliche Bereich Wasserburgs, um die Wiesenstraße herum, mit 89 Adressen und rund 200 Wohneinheiten starten.

Wenn wenig mitmachen, haben wir ein Finanzproblem. Jürgen Mattern

Ansonsten kommt dieser 2025, wo auch die Ebenhalde und Hege in Angriff genommen werden sollen, sodass bis Ende 2025 80 Prozent der Wasserburger Haushalte die Möglichkeit haben Glasfaser zu nutzen. Ab 2026 kommen dann die äußeren Bereiche der Gemeinde dran, mit Reutenen, Hattnau, Selmnau, und Mittelseemoos.

Für die Folgejahre ist angedacht Lücken zu schließen und in die Außenbereiche Glasfasertrassen zu verlegen. Damit am Ende dann auch wirklich jedes Haus und jeder Hof die Möglichkeit hat sich an das schnelle Internet anschließen zu lassen.

Wann es ein Finanzproblem geben könnte

Weder der Gemeinde noch den einzelnen Haushalten kostet dieser Ausbau etwas. Auch nicht der Hausanschluss. „Aber wir sind davon abhängig, dass die Leute mitmachen. Wenn wenig mitmachen, haben wir ein Finanzproblem“, erklärte Mattern.

Denn die TKL refinanziert den Ausbau über die Pacht und macht daher ihre Verträge mit der NetCom. In nächster Zeit werde es also, so stellte Mattern in Aussicht, diverse Infoveranstaltungen und Werbeaktionen von der NetCom geben.