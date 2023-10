Ende November startet die Halbinselsanierung und sie wird ein ganzes Jahr andauern. Damit die Wasserburger Hotels , Restaurants und Gewerbetreibenden während der Hochsaison entlastet sind, wird es eine zwölfwöchige Baupause geben. Der Zeitplan für die Halbinselsanierung steht. Mittels einer Videoschaltung stellte Timo Herrmann vom Berliner Landschaftsarchitektenbüro bbz die Termine dem Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung vor.

Demnach ist der Baustart für die Hafenmauer am 30. November oder am 1. Dezember. Grundsätzlich ist es so, dass sich die Halbinselsanierung in zwei Abschnitte aufteilt. Da ist zum einen die Hafenmauer als eigenes Bauwerk und zum anderen die Freianlagen mit ihren Oberflächen. Zu den Freianlagen zählen die Uferpromenade entlang der Hafenmauer sowie der Bereich der Hinteren Halbinsel mit dem Platz vor der Kirche und dem Schloss. Begrenzt ist dieser Bereich mit dem Ausblickspunkt hinter der Kirche und der Fuggersäule.

Die Sanierung der Hafenmauer ist bereits am 1. Juni losgegangen, und zwar mit den Planungen und Ausschreibungen. Eine Voraussetzung dafür war wiederum die Hafenausbaggerung, die seit der vergangenen Woche erfolgreich abgeschlossen ist, wie Bauamtsleiter Jens Müller zu Beginn der Sitzung bekannt gab. Nachdem die Verwaltung Mitte November den Auftrag an eine Tiefbaufirma vergeben hat, geht der tatsächliche Baubeginn dann eben am 30. November oder am 1. Dezember los.

Erst Abbrucharbeiten nötig

Wie Herrmann erklärte, sind zuerst Abbrucharbeiten nötig, bevor die neue Stahlspundwand gespundet werde. Zum Schluss wird auf diese Stahlspundwand ein Verblendmauerwerk gesetzt. Die Materialien, die dafür verwendet werden und die dann letztendlich zu sehen sind, liegen derzeit als Musterfläche auf der Halbinsel aus und können von den Wasserburgern begutachtet werden. Das Bauende der Ufermauer ist für den 27. Juni 2024 angesetzt. Die Sanierung dauere siebeneinhalb Monate, so erklärte der Landschaftsarchitekt, weil diese sehr komplex sei. So müsse etwa das Verblendmauerwerk vorgemauert werden und es brauche eine Hilfsspundwand, um dort überhaupt arbeiten zu können.

Parallel zum Ausschreibungs- und Bauprozess der Ufermauer laufen die Planungen der Landschaftsarchitekten. Auch hier müssen die Oberflächenbeläge sowie die Pflanzen und Bäume ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat ist dann am 1. Februar dazu aufgerufen, die Aufträge zu vergeben.

Die Ingenieure bauen vorne, am Wasser, und wir bauen hinten. Timo Herrmann

Der Baubeginn ist der 15. Februar 2024. Den Anfang machen die Terrassenflächen des Restaurants Dal Salvatore, wofür eine Bauzeit von eineinhalb Monaten angesetzt ist.

Empfohlene Artikel Lindau Halbinselsanierung in Wasserburg kommt voran q Lindau

Danach kommen die hinteren Flächen, also der Kirch- und Schlossplatz bis vor zur Fuggersäule. Dieser Bereich wird ebenfalls bis nur zum 27. Juni bearbeitet. „Die Ingenieure bauen vorne, am Wasser, und wir bauen hinten“, schilderte Herrmann die Arbeitsweise bis zur zweieinhalb monatigen Sommerpause.

Sommerpause endet mit bayerischen Sommerferien

Diese reicht vom 28. Juni bis zum 13. September und beginnt damit einen Monat vor den bayerischen Sommerferien und endet mit diesen. „Damit die Hotelerie nicht ganz so stark geschädigt und eingeschränkt wird“, erklärte Herrmann und versicherte, dass jene Flächen, die bis dahin noch nicht komplett fertig seien, zumindest temporär hergestellt werden würden.

Das ist ein sportlicher Plan. Harald Voigt

Etwa vergleichbar mit jenen Baumaßnahmen der Kanalsanierung in diesem Sommer. Die restlichen Arbeiten, vor allem auf der Promenade, finden dann ab dem 13. September bis zum 6. Dezember statt.

„Das ist ein sportlicher Plan, aber es war unser Wunsch, diese Baupause in der Sommersaison einzuhalten, weil da die meisten Gäste in Wasserburg sind“, sagte Bürgermeister Harald Voigt und erklärte, dass die Sommerpause nicht länger als diese zwölf Wochen ausgedehnt werden könne. „Das ist eine harte Nummer für alle Beteiligten, aber wir wollen auch fertig werden.“ Die Pause sei jedoch als ein Signal der Verwaltung an die Wasserburger Gewerbetreibenden zu werten, erklärte Voigt und betonte: „Gemeinsam schaffen wir das.“