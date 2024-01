Der Musikverein Wasserburg wird 180

Angesichts der vielen jungen Musiker im Orchester ist es schon erstaunlich, dass der Musikverein in diesem Jahr sein 180-jähriges Bestehen feiert. Auch in diesem Blasorchester hat ein Generationenwandel stattgefunden, ohne dass dadurch die Qualität gelitten hat. Beim Dreikönigskonzert unter der Leitung von Norbert Zanker unterstrichen dies die rund 60 Musikerinnen und Musiker eindrucksvoll.

Norbert Zanker, der kurz vor Beginn der Pandemie und damit der vorübergehenden Zwangspause die musikalische Leitung des Orchesters übernommen hatte und in dem er vor Jahren lange selbst mitgewirkt hatte, hat ein Programm aufgelegt, das die Messlatte ziemlich hoch hängen ließ. So gibt es von John Williams „Olympic Spirit“ mehrere Versionen. Diese hier, von Roland Smeets für Blasorchester arrangiert, gehört zu den anspruchsvolleren und bildete schon einen grandiosen Einstieg in den Dreikönigsnachmittag. Die tiefen Register legten ein weiches, aber solides und geschmeidiges Fundament, auf dem sich die höheren Stimmen sicher bewegen konnten.

Kilian Heinz, der die Werke vorstellte, wird sich wie die meisten seiner Mitmusiker kaum daran erinnern können, dass Rossinis Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ schon vor genau 20 Jahren an dieser Stelle erklungen ist. Norbert Zanker saß damals noch an der Posaune im Orchester. Jetzt führte er selbst das Orchester unspektakulär, aber sicher durch die Tücken des Werks, die sich nicht nur auf den Schuss auf den Apfel beziehen, der auf Tells Sohnes Haupt lag. Den Klarinetten, vor allem Solveig Schreiber-Mühes Soloklarinette, oblag hier eine Führungsrolle, die sie aber souverän ausübten, fein intonierten und sich durch Triolen nicht aus der Ruhe bringen ließen. Das Orchester beeindruckte auch hier durch seinen kompakten Klang, einziger Kritikpunkt wäre, dass die tiefen Register ob ihrer Masse trotz beeindruckendem Pianospiel die hohen Stimmen etwas überlagerten.

Zum Konzertmotto „Legenden, Mythen und Geschichten“ passte auch Itaru Sakais Komposition zur siebten Nacht des Juli, dem Feiertag Tanabata in Japan. Da geht es um die romantische, aber eigentlich tragische Geschichte eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die durch die Milchstraße getrennt sind und sich lediglich in dieser einen Nacht im Jahr sehen dürfen. Der Musikverein konnte hier seine romantische Ader voll ausleben, Soli von Altsaxophon und Tenorhorn verkörperten die beiden jungen Getrennten.

Ein Landsmann von Sakai ist Satoshi Yagisawa, der für dramatische Kompositionen für Blasorchester steht. Eine Auftragskomposition über das Schicksal Pompejis kam ihm da gelegen, wobei er längst nicht der Einzige ist, der sich dieses Themas angenommen hat. Das Drama ist ideal für Blasorchester, die Wucht von Erdbeben und des Vulkanausbruchs kann kaum besser musikalisch umgesetzt werden. Yagisawa bezog in seinem Werk aber nicht nur die letzten Stunden dieser legendären Stadt ein, sondern spannte den Bogen weiter, indem er die Ruinen die Geschichte erzählen lässt, von dem Glanz und Reichtum der Stadt und dem emsigen, aber friedlichen Treiben der Bewohner. Das alles ist - noch - in romantischen Harmonien komponiert, bis eben das Unvermeidliche eintritt. Mit einem Knall bebt die Erde und explodiert der Vesuv. Diese „Missklänge“ toben durch die gesamten Orchesterstimmen und decken die Stadt disharmonisch mit Staub und Lava zu, bis sie wieder ausgegraben wird. Dieses hoch anspruchsvolle Werk hatten Zanker und sein Orchester bravourös umgesetzt und damit den Höhepunkt des Konzertes direkt an den Beginn des zweiten Konzertteil gesetzt.

Gefälliger mag da die Komposition Hans Zimmers zu dem Film „The Rock“ sein, die mit dem Programmauftakt das Genre der Filmmusik abdeckt. Bei diesem bombastisch ausgelegten Werk durften vor allem auch die Schlagzeuger glänzen sowie ein schön gespieltes Solo einer Trompete. Zum Ende hin wendete sich das Programm hin zu einer traditionelleren Seite eines Blasorchesters. Mit der Polka „Zeitlos“ des Österreichers Martin Scharnagl ertönte eine Einladung, das vergangenen Jahr nochmal in Ruhe Revue passieren zu lassen.

Das begeisterte Publikum ließ die Musiker erst von der Bühne, nachdem es beim Florentiner Marsch mitklatschen konnte und mit einer weiteren Polka „Eine letzte Runde“ nach Hause geschickt worden war.