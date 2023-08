Zahlreiche Fotoalben, kaum zählbare digitale Bilddateien und viele, viele Erinnerungen: Fragt man Fridolin Altweck nach Martin Walser, dann zögert er erst einen Moment. Doch dann beginnt der Wasserburger Heimatpfleger zu erzählen. Von seiner fast 40 Jahre langen Freundschaft mit dem verstorbenen Schriftsteller, von langen gemeinsamen Abenden und einer letzten Umarmung.

Fridolin Altweck hat ein dickes Fotoalbum auf den Tisch gelegt. Anhand dessen beginnt er zu erzählen. Von seiner ersten Begegnung mit dem Schriftsteller. Von jenem Abend in einer Lindauer Weinstube, bei der ihm Walser schließlich das Du anbietet. Von jener Feier, bei der die Gemeinde Wasserburg 1984 ihrem berühmtesten Sohn die Ehrenbürgerschaft verleiht. Viele Erinnerungen ziehen an diesem Vormittag vorbei.

Einer der Abende, an den sich Fridolin Altweck (Mitte) sehr gern erinnert: In seinem Wohnzimmer üben Ludwig Grübel, Käthe Walser und Leni Schmiedinger (von links) unter Martin Walsers Regie dessen Text „Das Wasserburger Jahr“ ein. (Foto: privat )

Altweck kommt Ende der 1970er–Jahre als Lehrer an die Lindauer Fachoberschule. Zwei Jahre später zieht er mit seiner Familie in jene Wohnung in Wasserburg, in der er heute noch lebt — und wo er ein riesiges privates Archiv pflegt.

Erste Kontakte über gemeinsame Freunde

Es ist auch die Zeit, in der Alfred Schmiedinger das kleine Museum im Malhaus gründet. Auf dessen Bitte übernimmt der Mathematik–Lehrer Altweck Anfang der 1980er–Jahre dort zunächst die Aufgabe des Schriftführers. Später wird er Museumsleiter im Malhaus. Fridolin Altweck und dessen Frau Veronika freunden sich mit dem Ehepaar Schmiedinger an.

„Durch sie sind wir auf Martin Walser aufmerksam geworden“, blickt Altweck zurück. Denn Schmiedingers Ehefrau Leni ist eine Schulfreundin Walsers aus gemeinsamen Kindheitstagen.

Fridolin Altweck hat eine langjährige Freundschaft mit Martin Walser verbunden. Dessen Werk „Ein springender Brunnen“ mit vielen Erinnerungen an Walsers Geburtsort Wasserburg hat ihn als Heimatpfleger besonders beeindruckt. (Foto: ee )

So gehen die beiden Ehepaare Anfang der 1980er–Jahre zusammen zu einer Walser–Lesung in Lindau. Altweck ist beeindruckt von dem Schriftsteller. Schließt sich gerne Schmiedingers und Walser an, als diese danach noch eine Weinstube aufsuchen. „Es war ein langer und sehr tiefschürfender Abend“, sagt er heute. Und erinnert sich nur zu gerne an dessen Abschluss: Da hat ihm Martin Walser das Du angeboten. Es ist der Beginn einer fast 40–jährigen Freundschaft.

Die Idee einer Dauerausstellung entsteht

Sehr gut erinnert sich Altweck auch an das Jahr 1984: Damals verlieh die Gemeinde Wasserburg Martin Walser die Ehrenbürgerwürde. Danach sei die Idee entstanden: „Wir sollten unsere Besucher im Museum auf den Schriftsteller aufmerksam machen.“

Im Laufe der Jahre haben Alfred und Leni Schmiedinger wie auch Altweck und andere Ehrenamtliche viele Exponate zusammengetragen, vor allem unter dem Aspekt „Walsers Kindheit und Jugend in Wasserburg“. Sie füllen schließlich als Dauerausstellung das ganze Dachgeschoss des alten Malhauses.

Immer wieder habe ihm Walser weiteres Material fürs Malhaus überlassen. Habe ihm bei Besuchen in seinem Heimatort Vieles erzählt über seine Kindheit in Wasserburg und seine Familie.

Bei einem Foto mit einer Gruppe von Pfarrern verharrt Altweck einen Moment. Denn einer der Geistlichen auf diesem Bild hat einst in Wasserburg als Benefiziat die Kommunionfeier von Martin Walser organisiert.

Davon weiß der junge Altweck nichts, als er dem Mann viele Jahre später selbst begegnet: „Michael Höbel war mein Religionslehrer im Gymnasium in Kempten.“ Der Wasserburger Heimatpfleger schmunzelt: „Die Welt ist klein.“

Ein ganz besonderer Abend mit Walser

Im Malhaus hängt auch jener Text „S’Wasserburger Johr — wia’n as amol gsi isch“, den Walser Mitte der 1980er–Jahre seinen Jahrgängern gewidmet hat. Dieses in Mundart verfasste Gedicht erinnert Altweck an einen besonderen Abend in seinem heimischen Wohnzimmer.

Denn dort sind nicht nur Martin Walser und dessen Frau Käthe zu Besuch gewesen. Sondern mit Leni Schmiedinger und Ludwig Grübel eben auch zwei seiner „Johrgänger“. Und unter Walsers „Regie“ habe man dann den Text szenisch einstudiert, erzählt Altweck. Seine Frau Veronika hat dieses Treffen im Bild festgehalten.

Ich habe damals nicht geahnt, dass dies unser letztes persönliches Treffen sein sollte. Fridolin Altweck

Neben vielen anderen Besuchen ist Altweck aber auch jener im Frühjahr 2017 noch sehr lebhaft in Erinnerung: Für die Fernseh–Dokumentation „Mein Diesseits — unterwegs mit Martin Walser“, die Regisseur und Autor Frank Hertweck zu Walsers 90. Geburtstag gedreht hat, ist der Schriftsteller da erneut auf die Halbinsel ins Malhaus gekommen.

Die letzte Umarmung zweier Freunde

„Nach unserem gemeinsamen Gang durch die Ausstellung über seine Jahre in Wasserburg hat er mich zum Schluss fest umarmt“, erzählt Altweck. Er schluckt einen Moment: „Ich habe damals nicht geahnt, dass dies unser letztes persönliches Treffen sein sollte.“

Und wie ist er nun gewesen, der große Schriftsteller Martin Walser, wenn er sich im Freundeskreis bewegt hat? „Sehr bescheiden, sehr zurückhaltend“ hat Altweck ihn erlebt. „Jeder Satz wohl formuliert“, das sei ihm mit den Jahren immer öfter aufgefallen. „Aber er hat auch gerne mal ein Späßle gemacht“, grinst Altweck dann. Und fügt wieder ernster an: „Der Martin war nie ein Schwätzer.“

Aber ein Mann, der nie den Bezug zu seiner Heimat Wasserburg verloren habe. Auch das schätzt Fridolin Altweck an seinem nun verstorbenen Freund Martin Walser.