Der erste ist der Beste

Eigentlich hat der Wasserburger Gemeinderat schon einen Standort gefunden, wo er künftig einen Stellplatz für Wohnmobile einrichten will. Eine Fläche angrenzend an die Höhenstraße, hinter dem Ponyhof Schmid, schien ihm für diese Zwecke ideal. Deshalb hat er das Gebiet auch als solchen in seinem neuen Flächennutzungsplan (FNP) ausgewiesen. Das Landratsamt hat zwar mittlerweile den FNP genehmigt. Allerdings bis auf diesen einen Punkt. Hier solle die Gemeinde Alternativen prüfen. Was sie auch getan hat. Mit dem Ergebnis allerdings, dass der anvisierte Standort der beste von allen ist.

Immer wieder hat Wasserburg das Problem, dass Wohnmobilisten in der Gemeinde einen Stellplatz suchen und keinen finden. Die Folge ist zuerst ein Suchverkehr und dann das wilde Campen mit all seinen Nebenwirkungen. Dem will der Gemeinderat einen Riegel vorschieben, indem er einen Wohnmobilstellplatz einrichtet. Dafür hat er nach vielen Diskussionen und Vor-Ort-Begehungen eine heute landwirtschaftlich genutzte Fläche an der Höhenstraße, von Lindau kommend, hinter dem Ponyhof Schmid, ausgesucht. Diese Fläche hat das Gremium dann auch in seinem neuen Flächennutzungsplan (FNP) ausgewiesen. Angedacht sei, so sagte Bauamtsleiter Jens Müller auf Nachfrage der LZ, hier einen „naturnahen Wohnmobil-Stellplatz“ mit einer Pflanzeinfassung und einem versickerungsfähigen Boden, einzurichten.

Das Landratsamt teilte jedoch nicht die Meinung der Gemeinde. Die übergeordnete Behörde genehmigte zwar den neuen Flächennutzungsplan, aber nicht den anvisierten Wohnmobilstellplatz. Stattdessen erteilte es der Gemeinde den Auftrag, andere Standorte zu prüfen. Was das mit dem Flächennutzungsplan beauftragte Stadtplanungsbüro Opla anhand einer vergleichenden Flächenanalyse auch tat. Die Bewertungskriterien reichten von „Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege und -bild über Anbindung zu See und Ortschaft bis hin zur Immissionslage sowie Exponiertheit und Gefährdung durch Straßen.

Als Alternativstandorte hatte das Landratsamt sieben Flächen vorgeschlagen. Angefangen bei einer Fläche am Waldrand südlich des TSV Hege. Zudem eine Fläche zwischen Höhenstraße und Fuggerstraße, eine weitere südlich des Bikeparcours, dann eine nördlich des Kindergartens, zwischen Aquamarin und Campingplatz. Mit dabei war auch eine Fläche am nördlichen Rand des Gewerbegebiets sowie eine andere zwischen Bichelweiher und LI 16 und eine weitere auf dem Parkplatz des Aquamarins.

Letztendlich war keiner der geprüften Standorte sonderlich geeignet ein Wohnmobilstellplatz zu werden. Der Gemeinderat entschied sich daher auf seiner jüngsten Sitzung bei seiner ursprünglich ausgesuchten Fläche zu bleiben.

Jetzt kommt es auf das Landratsamt an, ob es die Wasserburger Pläne gutheißt. Wenn ja, dann muss die Gemeinde erst noch einen Bebauungsplan aufstellen, ehe Wohnmobilisten künftig einen offiziellen Platz zum Übernachten bekommen.