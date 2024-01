Wasserburg will für seine Bürger ein Fernwärmenetz einrichten. Dafür braucht es aber ein Konzept - auch, um an Fördergelder zu kommen. Deswegen hatte der Gemeinderat die Firma Viessmann mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Am vergangenen Mittwoch fand dazu eine Informationsveranstaltung im Bürgerbegegnungshaus statt. Die Botschaft: Nun kommt es auf die Wasserburger an.

In der Machbarkeitsstudie soll beispielsweise untersucht werden, welche Leistung benötigt wird, wie lang die Trassen sein müssen und welche Kosten auf die Gemeinde sowie den einzelnen Verbraucher zukommen.

Fest steht: Die kommunale Wärmeplanung kommt. Das Gesetz dazu ist schon verabschiedet. Ziel der Bundesregierung ist, die Versorgung mit Wärme auf Treibhausgasneutralität umzustellen.

Energiezentrale im Gewerbegebiet Hege

Wasserburg hatte mit einer entsprechenden Planung bereits im vergangenen Jahr begonnen. Und zwar für das Gewerbegebiet Hege. Der Gemeinderat hatte zudem erst kürzlich den Weg frei gemacht für den dortigen Bau einer Energiezentrale. Weil in der Ortsmitte viele Mehrfamilienhäuser und öffentliche Gebäude stehen, würde es sich auch hier lohnen, ein Nahwärmenetz einzurichten, so die Erkenntnis.

Deswegen hatte der Gemeinderat im September beschlossen, die Firma Viessmann mit der Konzepterstellung zu betrauen.

Wasserburg steigt in die kommunale Wärmeplanung ein. Dafür werden Daten rund ums Heizen benötigt. (Foto: dpa )

Bei der jüngsten Informationsveranstaltung, zu der rund 35 Wasserburger gekommen waren, ging es jetzt darum, die Bürger ins Boot zu holen. Die wichtigste Botschaft: Nachdem die Gemeinde bereits jede Menge Vorarbeit geleistet habe, seien jetzt die Wasserburger gefragt.

Und zwar mit einer so simplen wie grundlegenden Sache: Die Wasserburger sind aufgerufen, einen Datenerhebungsbogen auszufüllen. Darin gilt es verschiedene heizungstechnische Angaben zu machen. Etwa welche Heizungsart genutzt wird, wie hoch der Verbrauch ist, wie hoch die beheizte Wohnfläche bei welchem Gebäudetyp ist, wie viele Personen hier wohnen und wie hoch der Energieverbrauch in den vergangenen drei Jahren war.

Formular online ausfüllen

Benjamin Bücheler, Mitarbeiter der Firma Viessmann, erklärte die einzelnen Schritte. Er zeigte, dass keiner vor diesem Formular Angst haben muss. Es ist einfach auszufüllen, und wer Fragen hat, kann sich an Günther Edeler wenden. Der Wasserburger Energieberater bietet ab Februar, immer dienstags von 16 bis 18 Uhr, eine Sprechstunde an.

Bis zum 29. Februar sollte der Datenerhebungsbogen ausgefüllt sein. In den nächsten Tagen ist er auf der Homepage der Gemeinde zu finden und soll, nach Möglichkeit, online ausgefüllt werden. Damit so viele wie möglich mitmachen, wird die Gemeinde auch eine Werbeoffensive starten und jedes Haus einzeln anschreiben.

Wer Bogen ausfüllt, „verpflichtet sich zu nichts“

Mindestens 60 Prozent der Haushalte sollten mitmachen, so das Ziel. Im Gewerbegebiet seien diese 60 Prozent längst erreicht.

Übrigens: Wer den Bogen ausfüllt, „verpflichtet sich zu nichts“, wie Benjamin Bücheler sagte. Der Bogen diene rein der Datenerhebung. Bücheler betonte aber auch, dass das Wärmenetz zu „100 Prozent die Probleme der Gesetzgebung“ löse.