Carla Hanser schafft es in den EM–Kader

Carla Hanser hat so darauf gehofft und seit Jahren davon geträumt — und nun ist es Realität geworden. Die Junge Reiterin aus Wasserburg ist für die Vielseitigkeits–Europameisterschaften in Montelibretti (Italien) nominiert worden. „Man hat sich kaum getraut, es auszusprechen und nun habe ich es wirklich geschafft. Das ist eine große Ehre und auf jeden Fall ein sehr tolles Gefühl“, sagt die 21–Jährige vom Reit– und Fahrverein Ailingen.

Das sind die Nominierten

Die U21–EM beginnt am Donnerstag, 14. September, und endet am Sonntag, 17. September. Hanser wird in Italien mit ihrer Stute Castagnola reiten. Neben ihr haben sich auch fünf weitere Reiter einen der begehrten sechs Plätze gesichert: Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Cocolares, Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W, Isabella von Roeder (Frankfurt) mit Bob, Pia Schmülling (Großheide) mit For ever Pleasure und Kaya Thomsen (Warendorf/Lindewitt) mit Cool Charly Blue. Als Reservisten stehen Amelie Reisacher (Memmingen) mit Quintus, Jana Lehmkuhl (Warendorf) mit Huckleberry Finn und Jana Schoupal (Verden) mit Donacelli) bereit.

Für die Pferde startet die Reise schon am Samstag, 9. September — Pfleger und Tierärzte achten darauf, dass es ihnen gut geht. Für alle Nominierten geht es Montag, 11. September, nach Rom. Die Verantwortung für die Mannschaft übernimmt Frank Ostholt, Bundestrainer Vielseitigkeit. Dazu werden auch weitere Trainer für die Teilprüfungen Dressur, Springen und Gelände sowie Sportpsychologen mitfahren.

EM–Start ist am 14. September

Erst einmal heißt es, „sich akklimatisieren, da ist es wärmer“, meint Hanser. Die Tage vor dem Auftakt am 14. September nutzen die Reiter und Reiterinnen dann selbstverständlich auch noch zum Training. Kurzfristig wird sich entscheiden, welche vier Deutschen im Team reiten dürfen und welche zwei sich nur mit der Einzelwertung begnügen müssen. Hanser würde sicherlich gerne zu den glücklichen Vier gehören. Doch sie nimmt es so, wie es kommt. „Überhaupt schon dabei zu sein, ist eine super Sache. Ich werde es von vorne bis hinten genießen und nicht zu verkrampft rangehen. Ich möchte einfach Spaß haben“, betont die baden–württembergische Meisterin.

Und zwar schon ab kommenden Dienstag, wenn Hanser nach Warendorf (Nordrhein–Westfalen) reist. Da beginnt mit dem Vorbereitungslehrgang die heiße Phase vor dem Championat in Italien. Es ist ein weiterer Lehrgang für Hanser & Co., schließlich stand in den vergangenen Tagen im bayerischen Hambach die Nominierung an. „Eigentlich hatten sie schon eine Idee, wen sie mitnehmen möchten“, sagt Hanser. Das unterstreicht die schnelle Bekanntgabe nach dem Turnier, das eher den Trainingsrunden glich und „nicht entscheidend war“. Aber trotzdem galt es, konzentriert zu bleiben — „gravierende Fehler“ hätten den Platz im EM–Kader kosten können. Für Hanser lief aber alles wie gewünscht. Die AG Nachwuchs Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade–Komitees für Reiterei schenkt der Sportlerin vom RFV Ailingen das Vertrauen für die U21–EM.