Carla Hanser erhält besondere Auszeichnung

Die Bühne gehörte am Donnerstagabend den Sportlerinnen und Sportlern. In der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch sind sie bei der Sportlerehrung 2024 von der Stadt Friedrichshafen für ihre Erfolge im Jahr 2023 ausgezeichnet worden. Honoriert wurden die besonderen Leistungen von 249 Sportlerinnen und Sportlern. Die jüngste ist acht Jahre alt und Mitglied im Taekwondo Ailingen. Mit 64 Jahren kam die älteste Sportlerin von der Tischtennis-Abteilung der Sportfreunde Friedrichshafen.

Herausgestochen hat Radsportlerin Liane Lippert vom RSV Seerose Friedrichshafen. Die Sportlerin des Jahres 2023 (für die Erfolge in 2022) bekam diesmal aufgrund ihres Etappensieges bei der Tour de France der Frauen die Ehrung „Häfler in der großen Welt des Sports“.

Der Geländeritt macht Hanser am meisten Spaß

Lipperts Nachfolgerin bei der Ehrung zur Sportlerin des Jahres heißt Carla Hanser. Die junge Vielseitigkeitsreiterin vom Reit- und Fahrverein Ailingen ritt 2023 auf einer wahren Erfolgswelle. Zunächst durfte sie sich über die Berufung in den Bundeskader freuen. Es folgten zusammen mit ihrem Pferd Castagnola der Gewinn der baden-württembergischen Meisterschaft und der dritte Platz bei der deutschen Jugendmeisterschaft inklusive des Sonderehrenpreises für den besten und schönsten Geländeritt. Dazu sicherte sie sich bei der U21-Europameisterschaft die Bronzemedaille mit der deutschen Mannschaft - dabei hatte die Wasserburgerin die „ehrenvolle Aufgabe“, als erste deutsche Reiterin an den Start zu gehen. „Also es hat sich die letzten Jahre so entwickelt, dass wir immer besser und stärker wurden“, meinte Hanser in ihrem schwarzen Abendkleid.

Sie bekam ihr erstes Pony mit zwei Jahren. Castagnola hat sie als Jungpferd gekauft und selbst ausgebildet. Am meisten Spaß macht ihr der Geländeritt. Die Freude über die Auszeichnung war ihr deutlich anzusehen, scherzhaft auf den Ungehorsam ihres Pferdes angesprochen meinte Hanser in bester Laune: „Alle guten Tiere haben einen Haken.“

Hanser ist nun keine Junge Reiterin mehr und muss sich gegen erfahrene Kontrahenten messen. Bald stehen zwei Höhepunkte für sie an: die baden-württembergische Meisterschaft und an Pfingsten erstmals auch die deutsche U25-Meisterschaft in Wiesbaden. Bei beiden Wettkämpfen hofft sie, ihre Form aus dem Vorjahr zu bestätigen. Schließlich haben ihr diese Leistungen die besondere Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres in Friedrichshafen beschert.