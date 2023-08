Bodensee–Shantymen singen an der Halbinsel

Die Bodensee–Shantymen, einer der bekannten Seemannschöre am Nördlichen Bodensee–Ufer, möchten im Rahmen der Wasserburger Promenadenkonzerte am Sonntag, 27. August, ab 10.30 Uhr an der Halbinsel Bewohner, Gäste und Besucher mit seemännischem Liedgut, maritimen Schlagern und Oldies von den Weltmeeren und natürlich vom Bodensee unterhalten. Im Namen der Tourist–Information Wasserburg sind alle Interessierten zu diesem Konzert einladen. Der Eintritt hierzu ist frei.