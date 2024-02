Bilderkonzert der Bürgerstiftung Wasserburg

Zu einem Bilderkonzert lädt die Bürgerstiftung Wasserburg am Samstag, 2. März, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in die Sumserhalle Wasserburg ein. Der Abenteurer Marcus Rasen erzählt von seinen verschiedenen Extremreisen der vergangenen 40 Jahre. Ein Höhepunkt war vor zehn Jahren seine extrem Ski-Expedition zum Südpol, wo der gebürtige Kressbronner die Flagge seiner Heimatgemeinde aufgestellt hat.

Seine Bildmotive werden begleitet mit Songs aus Rock und Pop von der sechsköpfigen Live-Band More or Less, ein Konzert-Erlebnis, das zum Träumen einlädt. Der Eintritt ist frei, jedoch würde sich die Bürgerstiftung über Spenden freuen. Der Erlös wird innerhalb der Gemeinde Wasserburg für Sozialprojekte oder für Hilfsbedürftige verwendet.