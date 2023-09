Ausstellung dreht sich ums Thema „Papier“

Der Kunstbahnhof Wasserburg zeigt in seiner diesjährigen finalen „Drei Räume — drei Künstlerinnen“-Ausstellung das Thema „Papier“. Als Geschenk der Natur, begleitet Papier uns auf unserer Lebensreise. Drei Künstlerinnen aus dem deutschen Raum zeigen unterschiedlichste Herangehensweisen und Interpretationen.

Klaudia Anosike fertigt Cutouts an, Scherenschnitte. Sie färbt Büttenpapiere ein um einen starken, komplementären Kontrast herzustellen. Das schneiden zwingt Anosike zu einer abstrahierten Silhouette der Pflanzen damit das filigrane Papiernetz nicht auseinander fällt. Durch Licht und Schatten entsteht ein schwer übersehbares Gewirr, das dem Betrachter spannende, wechselnde Ansichten bietet.

Tanja Major experimentiert als Papierkünstlerin mit der Umwandlung von Pilzen zu Papier. Aus Pilzen entstehen Papierfasern und natürliche Pigmente. In alter Technik, etwa der japanischen Washi–Technik, schöpft Major per Hand „Mykobütten“. Durch verschiedene Arten und Gestaltungsmöglichkeiten entstehen unterschiedliche Strukturen, Haptiken, teils rau, cremig, wattiert, brüchig oder pergamentartig.

Ingrid Stockmann beschäftigt sich mit dem Zeitgeist und den Spuren, die sich auf Material wie Papier, Zeitung, Tapete aber auch verschrottete Metalle oder Holz eingeprägt haben. Diesem versteht Stockmann einen neuen charaktervollen Sinn zuzuweisen. Das Papier recyclen und mit Eitempera zu einer neuen Schönheit entfalten und hin zu einem Gemälde, einer Skulptur entwickeln, das ist ihre Intension.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr statt. Die Ausstellung dauert dann bis Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr, denn dann wird Finissage gefeiert. Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils 15 bis 18 Uhr im Kunstverein Wasserburg am Bodensee, Bahnhofstraße 18 in Wasserburg.