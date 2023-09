Die Ausbaggerung des Wasserburger Hafenbeckens kann beginnen. Auf einer eigens anberaumten nichtöffentlichen Sondersitzung hat der Wasserburger Gemeinderat am Dienstagabend die Aushubarbeiten an die Firma Vogler aus Hergensweiler vergeben.

Bisher war nicht klar gewesen, ob sich überhaupt eine Firma finden wird, die die Arbeiten übernehmen und bis zum 15. Oktober fertig sein kann. Ab diesem Datum beginnt nämlich die Fischbrut– und Setzzeit. Eingriffe in den See sind dann verboten.

Wann genau die Firma aus Hergensweiler mit den Arbeiten beginnen wird, dazu wollte sich Bauamtsleiter Jens Müller nicht äußern. Allerdings erklärte er, dass die Maßnahme 322.000 Euro brutto kosten werde. „Die Kosten werden durch die Gemeinde Wasserburg, die Fischer, die Segler und durch Spenden finanziert“, teilte er der Lindauer Zeitung schriftlich mit.

Wer für die Kosten aufkommt

Bislang wollten sich nur die Gemeinde mit 150.000 Euro und die Fischereigenossenschaft mit 120.000 Euro beteiligen.

Der Wasserburger Hafen verlandet zusehends, was zur Folge hat, dass die Boote bei Niedrigwasser auf Grund laufen und die Boote der Feuerwehr sowie der Berufsfischer nicht ohne weiteres passieren können. Ein Problem, das der Gemeinde und allen Beteiligten schon seit Jahren bekannt ist, aber jetzt, auch im Zusammenhang mit der Halbinselsanierung, angepackt werden muss.

Ein Gutachten hatte ergeben, dass die Ausbaggerung des gesamten Hafens rund 800 000 Euro kosten werde. Um die Kosten geringer zu halten, einigte sich die Gemeinde mit den Anliegern darauf, fürs Erste nur den wichtigsten Teil des Hafens ausbaggern zu lassen. „Von der Mole bis nach dem Gästesteg“, hatte Müller der LZ erläutert.

Wann beginnt die Sanierung der Hafenmauer?

Ausgebaggert werden rund 60 Meter in das Hafenbecken hinein. Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Hafenbeckens. Das ausgebaggerte Material darf laut einem weiteren Gutachten in den See hinein verklappt werden, weil es so gut wie gar nicht mit Schadstoffen belastet ist.

Wenn die Hafenausbaggerung dann bis spätestens Mitte Oktober beendet ist, soll im Anschluss die geplante Sanierung der Hafenmauer beginnen.