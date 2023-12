2023 war für Wasserburg ein Jahr mit einigen großen und vielen klein Ereignissen. Der Aufreger war sicherlich der BOS-Funkmast, das größte positive Ereignis die Halbinselsanierung. Denn wenn dieses Projekt im kommenden Jahr beendet sein wird, ist Wasserburg einen riesigen Entwicklungsschritt weiter.

Hat die Sanierung der Halbinsel in den Jahren zuvor eher theoretisch, weil vorbereitend, stattgefunden, so war 2023 ein praktisches und tatkräftiges Jahr. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Gleich zu Beginn des Jahres ging es mit der Kanalsanierung los.

In insgesamt fünf Bauabschnitten wurde von Januar bis Dezember das Abwasser- und Frischwassersystem der gesamten Halbinsel von Grund auf erneuert. Auch alle anderen Sparten, wie Strom und Gas, wurden neu verlegt. Mit dabei waren zudem Leerrohre für Glasfaser.

Hotels haben wegen Halbinselsanierung Angst

Für Aufsehen sorgte die Verwaltung mit der Entscheidung, die Sanierungsmaßnahmen in einem Zuge durchzuziehen. Eigentlich war geplant gewesen, dass in der Hochsaison nicht gearbeitet werden sollte, damit weder Baulärm die Gäste in den Hotels und Restaurants störe, noch irgendwelche Hindernisse den Weg zu der touristisch stark frequentierten Halbinsel den Weg versperren. Die anliegenden Betriebe sahen ihr Hotelgeschäft bedroht.

Damit sich trotz Baustelle alle willkommen fühlten, rollte Wasserburg einen roten Teppich aus. Damit sollte Spaziergängern und Gästen der rechte Weg über die Baustelle gewiesen werden.

Ein Bauzaun um den Lagerplatz der Baumaterialien und -fahrzeuge herum verdeckte nicht nur den Blick auf die Unordnung, sondern diente zudem als Hintergrund für historische Fotos, Pläne und Visualisierungen, die die Halbinsel nach der Sanierung zeigten. Eine Maßnahme, die ankam.

Am Ende war dann alles doch nicht so schlimm wie anfangs befürchtet. Im Gegenteil. Die Baufirma beendete die einzelnen Bauabschnitte in Rekordzeit.

Es blieb sogar noch Geld übrig, sodass Wasserburg noch eins drauf legte und mit den Bauabschnitten vier und fünf noch Mooslachen miteinbezog und bis zum Ende des Jahres die gesamte Halbinsel unterirdisch komplett saniert sein wird.

Längst nötig: Das Hafenbecken wurde ausgebaggert

Bevor es oberirdisch weitergehen konnte, galt es erst noch eine weitere, lang schon nötig gewordene Voraussetzung zu stemmen: Die Ausbaggerung des Hafenbeckens.

Weil der Wasserburger Hafen immer mehr verlandet, haben Feuerwehr, Wasserwacht, Berufsfischer und Hobbysegler schon seit Jahren auf diese Maßnahme gewartet. Außerdem war die Hafenausbaggerung wichtig, um die marode Hafenmauer sanieren zu können. Wegen der Laichzeit der Fische und der Ruhezeit für den See blieb hierfür nur ein kurzes Zeitfenster im Oktober.

Als auch dies pünktlich geschafft war, startete am 1. Dezember die Sanierung der Hafenmauer. Das soll sieben Monate dauern. Parallel dazu starten im Februar zudem die Arbeiten an den Freianlagen samt Oberflächenarbeiten.

Dauerthema: Der BOS-Funkmast

Immer wieder Thema in diesem Jahr war die Sache mit dem BOS-Mast. Weil der Digitalfunk, den Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Wasserwacht und Rettungsdienste nutzen, nicht zuverlässig funktioniert, will der Freistaat Bayern in Wasserburg einen Mast für BOS-Funk errichten.

Zusammen mit der Gemeinde begann das Bayerische Landeskriminalamt zu Beginn des Jahres einen geeigneten Standort zu suchen. Aus funkwellentechnischen Gründen muss der Mast relativ nah am See stehen. Gleichzeitig dürfen die Funkwellen jedoch nicht über den See gehen.

Die Standortfrage war es schließlich, die zum großen Problem wurde. Damit kein Mast das Ortsbild verschandelt, hatte UWL-Gemeinderat Stephan Demmerer im März den Antrag gestellt, dass in Seenähe auf Wasserburger Gebiet, und damit südlich der Bahnlinie, überhaupt kein Mast aufgestellt werden darf.

Gemeinde darf nicht mehr mitsprechen

Der Gemeinderat stimmte zu. Was allerdings zur Folge hatte, dass das LKA das Dialogverfahren beendete und Wasserburg sein Mitspracherecht verlor. Daraufhin suchte sich das LKA ein privates Grundstück unterhalb der Höhenstraße.

Mittlerweile zeigte auch die Deutsche Telekom Interesse mit ihrer Mobilfunktechnik auf dem BOS-Mast anzudocken. In Folge dessen hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die für einen nicht so exponierten Standort für den BOS-Mast kämpft und einen Wildwuchs an Mobilfunktechnik mittels eines Mobilfunkvorsorgekonzept verhindern will.

Nach einer Informationsveranstaltung Ende November, zu der Bürgermeister Harald Voigt alle Akteure eingeladen hatte und an der sich über 200 Wasserburger beteiligten, stellte seine Bürgermeisterkollegin Beate Meßmer im Dezember den offiziellen Antrag, jenen Beschluss wieder aufzuheben, in dem sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen hatte, „dass in Seenähe, also südlich der Bahnlinie/LI 16 kein BOS-Funkmast auf Gemeindegrund errichtet werden soll“. Was das Gremium dann auch einstimmig tat.

Gemeinde will wieder mitbestimmen

Ziel war, dass die Gemeinde als vollwertiger Partner wieder im Gespräch mit dem LKA ist und damit das Dialogverfahren wieder aufgenommen ist. Letztendlich geht es darum die beste Lösung für Wasserburg zu finden. Und die wird wahrscheinlich auf einem gemeindeeigenen Grundstück im Birkenried sein. Aber das wird sich erst endgültig im Laufe der ersten drei Monate des neuen Jahres herausstellen.

Auch kleinere Themen beschäftigten Wasserburg 2023. So wurde die Friedhofsmauer saniert ebenso wie der Sportplatz in Hengnau. Und pünktlich zum 100sten Geburtstag des Petrus-Brunnen in Hattnau hat sowohl der Brunnen als auch der gesamte Platz darum herum eine deutliche Schönheitskur bekommen. Was wiederum mit einen Fest im Juni gefeiert wurde.

Kinderbetreuung gerettet

Auch den Bedürfnissen der Kinder hat der Gemeinderat Genüge geleistet und dafür gesorgt, dass alle einen Betreuungsplatz haben. Dazu hat Wasserburg Räume der evangelischen Kirche St. Johannes, in der Nonnenhorner Straße, gemietet, umgebaut und für eine dreizehnköpfige Krippengruppe eingerichtet.

Zudem hat sich der Gemeinderat auf den Weg gemacht eine Lösung für die ab 2026 gesetzlich festgeschriebene Ganztagsbetreuung seiner Schulkinder zu finden - und dafür 25.000 Euro für ein Planungsbüro frei gegeben.

Auf den Weg gebracht hat der Gemeinderat zudem auch ein Nahwärmenetz für Wasserburg. Erst im Oktober hatte der Rat eine namhafte Firma mit einer Konzeptstudie beauftragt.

Martin Walser gestorben

Neben den zahlreichen Festen und immer wiederkehrenden Veranstaltungen, die das Gemeindeleben fördern und stärken, musste sich Wasserburg auch von seinem Ehrenbürger Martin Walser verabschieden. Der große deutsche Schriftsteller war im Juli verstorben und wurde im engen Familienkreis auf dem Wasserburger Pfarrfriedhof beerdigt.

Zu seinen Ehren fand im Oktober ein Walser-Literaturforum statt und zog mit literaturinteressierten Menschen Besucher nach Wasserburg, die seinen Spuren nachgehen und sein Leben in Wasserburg erleben wollen. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist angedacht.