An den Grenzen des Sichtbaren — Vernissage zu „Fabula Infinitum“ in Wasserburg

Zwei Künstler führen zu den Grenzen des Sichtbaren und Vorstellbaren. Ihre Bilder erzählen facettenreich von der Unendlichkeit und dem Reichtum der Ungegenständlichkeit: Unter dem Titel „Fabula Infinitum“ stellen Klaus Enßlin und Andreas Lüthi ihre Arbeiten in der Galerie KUBA des Kunstvereins Wasserburg aus. Vom 19. August bis 17. September werden neben großformatigen, mehrteiligen Öl–, Acryl– und Tempera–Bildern auch Kunststelen und kleinere Bronze–Skulpturen gezeigt. Vernissage ist am Freitag, 18. August, um 19.30 Uhr im Kunstverein Wasserburg in der Bahnhofstrasse 18. Kunstvereinsvorsitzende Vera Noé wird in die Ausstellung einführen, die Künstler stellen sich und ihr Werk vor.

Die Ausstellung bietet Einblicke in zwei voneinander unabhängige Malzyklen beider Künstler aus den Jahren 2018 bis 2023. Sie umfasst Arbeiten aus dem umfangreichen Werk „Tribute to Roman Opalka“ von Andreas Lüthi sowie dem von Klaus Enßlin in seiner Zeit als Meisterschüler bei Prof. Markus Lüpertz realisierten Kunstprojekt „De Facto.„, für das er ausgezeichnet wurde.

Beide Künstler entführen den Betrachter zu den Grenzen des Sichtbaren und Vorstellbaren. Ihre Bilder laden zum Durchschreiten facettenreich inszenierter Kunsträume ein, in denen die Ambivalenz von Unendlichkeit und Ungegenständlichkeit zu spüren und zu erfahren ist, wie der Kunstverein schreibt..