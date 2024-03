17-Jährige stürzt in Wasserburg vom Motorroller und verletzt sich schwer

Von Straße abgekommen

Wasserburg / Lesedauer: 1 min

Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Sturz an Rippen und Handgelenk. (Foto: Bernd Weissbrod/dpa )

Die junge Frau kam von der Straße ab und stürzte in ein Feld. Sie wurde an den Rippen und am Handgelenk verletzt.