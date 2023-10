Wanderung auf dem Panoramaweg

Weit schweift der Blick von der Niederen Höhe ‐ zum heimischen, etwas im Dunst liegenden Bodensee, hinüber zum Säntis und weiter zu den Bergen des Bregenzerwalds und des Allgäus. 28 Wanderer des Kneipp-Vereins Lindau genossen an einem angenehm milden Oktobertag dieses prächtige Panorama, das durch zuweilen geheimnisvoll aufziehenden und rasch wieder verschwindenden Nebel noch beeindruckender war. Nach dem Panoramaweg, dem Besuch der Theodul-Kapelle auf der Alpe Niedere und einer Einkehr ging es aussichtsreich hinunter zur Mittelstation Sonderdach und von dort per Seilbahn nach Bezau.

Immer donnerstags bietet der Kneipp-Verein Lindau 2- bis 4-stündige Wanderungen an. Dabei geht es nicht um sportlichen Ehrgeiz, sondern um das genussreiche Erleben der Natur in froher Gemeinschaft zur Förderung der Gesundheit. Der Ausgangspunkt der Wanderungen wird dabei stets mit dem ÖPNV erreicht. Auch Nicht-Vereinsmitglieder können an den Wanderungen gerne teilnehmen. Interesse geweckt? Das monatliche Wanderprogramm kann per Mail unter [email protected] erfragt werden.