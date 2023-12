Vorleseaktion am Nikolaustag

Am 6. Dezember kam für die 1. Klassen in Reutin der Nikolaus. Dieses Jahr gab es auch für alle anderen Klasse eine Überraschung: Frau Wörsching vom Kinderschutzbund Lindau organisierte eine Vorleseaktíon. Von der Firma Crane kamen 9 Lesepaten und Lesepatinnen und zusätzlich gab es noch zwei ehrenamtliche Vorleser*innen. In jede Klasse kam ein Erwachsener, erzählte Geschichten vom Nikolaus und der Adventszeit. Dann las er ein schönes Bilderbuch vor. Das sorgte für strahlende Kinderaugen! Foto: Ute Müller

