Volksbank Allgäu–Oberschwaben eG erhält Zertifikat

Die Volksbank Allgäu–Oberschwaben eG (VBAO) wurde in Berlin von der berufundfamilie Service GmbH für ihre familien– und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Das Zertifikat zum audit berufundfamilie nahm Werner Mayer, Vorstandsmitglied der VBAO, von Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB und Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, entgegen.

Die VBAO zählt zu insgesamt 323 Organisationen, die in diesem Jahr mit dem Zertifikat ausgezeichnet wurden. Dazu gehören 140 Unternehmen, 148 Institutionen und 35 Hochschulen. Das Zertifikat gilt als Qualitätssiegel für eine nachhaltig gestaltete betriebliche Vereinbarkeitspolitik. Für die Genossenschaftsbank ist es das erste Zertifikat zum audit berufundfamilie. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren und kann regelmäßig erneuert werden.

Vorausgegangen ist der Auszeichnung ein strukturierter Auditierungsprozess, bei dem zunächst der Status quo der bereits angebotenen familien– und lebensphasenbewussten Maßnahmen erfasst wurde. Im Anschluss daran wurden weitere Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben analysiert, die im Rahmen des nun folgenden Prozesses geprüft werden. Diese sind in acht Handlungsfelder eingeteilt: Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort, Information und Kommunikation, Führung, Personalentwicklung, Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen sowie Service für Familien.

„Bei der VBAO und auch deren Vorgängerinstituten lag der Fokus schon immer auf einer familien– und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Nun geht es darum, diese Ausrichtung in unserer Kultur zu verankern. Rund 420 Beschäftigte können bei unserer Bank von den vereinbarkeitsfördernden Maßnahmen profitieren. In den kommenden Jahren werden wir uns in diesem Bereich weiterentwickeln und neue Angebote, angelehnt an die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden, schaffen. Im Fokus steht für uns dabei die Individualität der Maßnahmen, um jedem Beschäftigten im Bedarfsfall geeignete Lösungen bieten zu können. Natürlich sind jederzeit auch die betrieblichen Belange zu berücksichtigen“, so Werner Mayer.