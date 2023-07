Vierseitigkeitswettkampf des TUG Lindau

Kurz vor den Sommerferien, am 22. Juli, fand auch in diesem Jahr wieder der Vierseitigkeitswettkampf des Turnuntergau Lindau statt. 160 Wettkämpfer*innen gingen in Heimenkirch an den Start, um sich in vier Disziplinen zu beweisen: Neben Bodenturnen und zwei Minitrampolinsprüngen waren auch Sprint– und Schwimmqualitäten gefragt — je nach Alter galt es, 50 beziehungsweise 75m zu sprinten und 25 beziehungsweise 50 Meter zu schwimmen. Die Turnerinnen des SV Nonnenhorn freuten sich auch dieses Jahr wieder sehr darauf, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Dass ihnen dies sehr gut gelang, zeigen die Ergebnisse: Sowohl bei den Schülerinnen B und A als auch in der Jugend B und C sicherten sich die Mädchen des SVN den Siegerpokal. Auch Medaillen der Einzelwertung durften die Turnerinnen mit nach Nonnenhorn nehmen: Siegerinnen ihrer Klasse wurden Lykka Riekmann (Schülerinnen B), Morgan Matthaes (Schülerinnen A), Alena Krügers (Jugend C) und Sina Krügers (Jugend B). Marah Reisinger erreichte Platz 3 in der Jugend B. Ein toller Erfolg zum Saisonabschluss!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.