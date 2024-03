Diese Rettungsaktion wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten: Eine 58-Jährige und ihr 68-jähriger Begleiter waren seit Donnerstag, 21. März, auf Skitour im Silvretta Gebiet unterwegs. Am Samstag gegen 11 Uhr wollten die beiden von der Wiesbadener Hütte (Gemeindegebiet Partenen) über die Fuorcla dal Cunfin und das Verstancaltor aufsteigen, um von dort in die Schweiz abzufahren.

Gleich zu Beginn der Abfahrt verletzte sich die 58-jährige Deutsche jedoch am Bein und konnte nicht mehr weiter. Sie wurde von ihrem Begleiter und einer zufällig vorbeikommenden Skitourengruppe erstversorgt.

Nachdem der 68-Jährige den Notruf abgesetzt hat, versuchte ein österreichischer Notarzthubschrauber zur Unfallstelle zu fliegen. Wetterbedingt musste er jedoch umkehren.

Heli kann nicht landen

Einem nachalarmierten Hubschrauber aus der Schweiz gelang es lediglich, einen Notarzt bei der Verletzten abzusetzen – er konnte jedoch auch nicht landen.

Ein dritter, noch leistungsstärkerer Hubschrauber, ebenfalls aus der Schweiz, musste aufgrund der schlechten Sicht ebenso umkehren. Gegen 14 Uhr konnte die Flugpolizei elf Bergretter aus Partenen, bei widrigsten Verhältnissen, wie die Polizei schreibt, bis zur Wiesbadener Hütte fliegen.

Drei Stunden zu Fuß bergauf

Von dort aus stiegen sie mit dem gesamten Rettungs-Equipment knapp drei Stunden lang zu der Verletzten Frau auf.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau dann mit einem Rettungsschlitten talwärts gebracht. Der Schweizer Notarzt musste mit geliehenen Schneeschuhen absteigen.

Rettung dauert mehr als zwölf Stunden

Gleichzeitig bereiteten weitere Mitglieder der Bergrettung den Uferweg beim Silvretta-Stausee für eine Befahrung mit Fahrzeugen vor. So sei es gelungen, die Frau zunächst mit einem Quad und dann mit einem Schneegeländefahrzeug bis zur Bielerhöhe zu bringen.

Erst kurz nach Mitternacht – nach einer fordernden Rettungsaktion – konnte die verletzte Frau in Partenen dem Roten Kreuz übergeben werden. Sie wurde anschließend mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Spital nach Bludenz eingeliefert.

Im Einsatz war die Besatzung des Rettungshubschraubers Robin 1, des Rettungshubschraubers Rega, des Rettungshubschraubers Heli Bernina und des Polizeihubschraubers Libelle. Außerdem waren 24 Bergretter der Ortsstellen Partenen und Gaschurn im Einsatz, ein Hüttenwirt, ein Alpinpolizist und drei Mitarbeiter der Vorarlberger Illwerke.