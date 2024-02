Umweltbildung geht auch im Winter

Im Januar begann für den BUND Naturschutz - Kreisgruppe Lindau bereits die Umweltbildung 2024. Mit den zwei Projektwochen „Tiere und Pflanzen im Winter am Teich“ entführte die Umweltbildnerin Karin Zahn viele Grundschüler und Kindergartenkinder in den Lebensraum Teich am BN-Pavillon auf der Hinteren Insel in Lindau. Bei der Skater-Anlage war nach der Gartenschau das Pavillon des BN hin umgezogen und auch ein Teich war wieder angelegt worden.

Am Beispiel von Frosch, Spitzschlammschnecke und Libelle lernten die Kinder, wo sich diese Tiere im Winter verstecken und mit welchen Strategien sie die kalte Jahreszeit überleben. Dass sich im Verborgenen am Gewässerboden die Tiere auf den kommenden Frühling vorbereiten war vielen neu. Mit Bewegungsspielen sorgte Karin Zahn dafür, dass auch den Teilnehmenden nicht kalt wurde.

Die Nachfrage nach diesem Angebot sei so so groß gewesen, dass sich der BN weitere derartige Projekttage vorstellen kann, so Geschäftsführerin Claudia Grießer.