TSV Lindau 1850–Bouler beenden Liga erfolgreich

So muss sich Niedrigtemperaturgaren anfühlen, dachten sich alle 10 Mannschaften, die sich am 15. Juli beim FC Friedrichshafen zum finalen Turnier eingefunden hatten. So etwas hatten selbst die langjährigen Ligaspieler nicht erlebt: Die Sonne glühte den ganzen Tag vom wolkenlosen Himmel, man konnte die Boulekugeln kaum in der Hand halten, so heiß waren sie. Da half nur sehr viel Wasser trinken, Kopf und T–Shirt im Viertelstunden–Takt wässern, klatschnasse Tücher um den Hals und auf den Kopf zu legen. Bei einem Wet–T-Shirt–Contest hätten manche Boulisten sicher gute Plätze gemacht. Trotz fehlendem Schatten an den Boulebahnen absolvierte die zweite Mannschaft fair und souverän ihre zwei Begegnungen mit jeweils fünf Spielen. Jede Begegnung wurde gewonnen. Trotzdem verpasste sie um ein Muckeseckele den dritten Platz in der Kreisliga. Ungeachtet der Backofentemperaturen, so manchem roten, überhitzen Gesicht und begossener–Pudel–Frisur, war die Atmosphäre wie immer freundschaftlich und entspannt, auch wenn der eine oder andere Gegner bei mancher Punktevergabe heiß lief. Zufrieden mit dem fast dritten Platz feierte die zweite Mannschaft im Anschluss ihren Erfolg. Ihr Motto für 2024: Aufstieg in die Bezirksliga.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.