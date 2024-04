Trommlerzug spielt zur Fußball Europameisterschaft

Mit dem Lindauer Trommlerzug wirbt die Fußball Europameisterschaft in Deutschland vor und während der Euro 2024. Zunächst stand fast so etwas wie Ratlosigkeit im Raum, berichtet der designierte Vorstand, Thomas Willig des Trommlerzug Lindau-Aeschach über die Anfrage zum Engagement des Trommlerzug der Weltweiten Medien Ausstrahlung für deren Auftritt.

Doch die Anfrage der Agentur aus Berlin wurde immer konkreter und so klar, dass es sich hier in der Tat um einen Sponsoren der Deutschen Fußball Nationalmannschaft und der Heim EM in Deutschland handelt. Dieser, so erklärt Willig, war auf der Suche nach „echten Menschen“, die Ort und Geschichten zusammenbringen. Das Deutsche Lebensgefühl wieder spiegeln und mit Traditionen langfristig erfolgreich sind. Mit der über 100-jährigen Geschichte des Trommlerzug spiegelt genau dieser ein Deutsches Lebensgefühl wieder und was Vereine im Stande sind zu leisten, bestätigte die renommierte Agentur aus Berlin.

Unsere Leistung, bestätigt auch der aktuelle Vorstand Fabian Maschke, sucht schon seines gleichen, gerade in der Jugendarbeit gepaart mit alten, erfahrenen Hasen. Dass der Faktor „Fun“ mit Präzision und Disziplin verbunden kann kann, auch dafür steht der Trommlerzug nicht zuletzt durch seine Auftritte beim FC Bayern. Die Medienpräsenz durch Zeitung und TV ist hier ein Erfolgsfaktor, erläutert Willig, dass die Berliner Agentur genau auf uns aufmerksam wurde. Und TV und Fernsehauftritte kann der Trommlerzug, wie er eindrucksvoll bei den Auftritten in München unter Beweis gestellt hat. Zweieinhalb Monate vor der Beginn der Fußball Europameisterschaft in eigenen Land, wird nun der Werbespot mit dem Trommlerzug produziert. Dieser soll vor allem die Echtheit und Vielfalt des Lebens in Deutschland einfangen und ein ganz bestimmtes Lebensgefühl widerspiegeln, ergänzt Peter Ebinger als Teil der Vorstandschaft. Gerade für Ebinger ein ganz besonderer Anspruch, denn als Zugführer ist er auch für die Qualität der Bühnenshow verantwortlich. Kein anderer verkörpert dieses Porträt so authentisch als Gesicht des Trommlerzug wie Ebinger selbst, und wird mit Sicherheit signifikante Aktionen einbringen, wenn er zu den Fernsehaufnahmen selbst an der Trommel steht! Für Melanie Schirmer der perfekte Antritt als neue gewählte Vorständin. Frauen in Führungspositionen ist auch ein neues Lebensgefühl in unserem Land.