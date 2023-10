Triumphaler Start der Bodolzer Bogenschützen

28. Oktober ‐ Die Freien Bogenschützen Bodolz haben mit einer beeindruckenden Gaumeisterschaft den Startschuss in die neue Hallensaison gegeben. Von den 18 möglichen Gaumeistertiteln in den verschiedenen Altersklassen, gingen 10 Titel an die Bodolzer Bogenschützen und somit haben sie erneut ihre herausragenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Der Erfolg der Gaumeisterschaft war keine Überraschung für diejenigen, die den Verein über den Sommer verfolgt haben. Die Sommersaison wurde durch beeindruckende Leistungen mehrerer Mitglieder gekrönt, die nicht nur an den Gau- und Bezirksmeisterschaften, sondern auch an den bayerischen und deutschen Meisterschaften teilgenommen haben. Deren harte Arbeit, Engagement und Leidenschaft für den Sport haben dem Club nationale Anerkennung und zahlreiche Platzierungen eingebracht.

„Wir sind unglaublich stolz auf das, was unsere Mitglieder in der Sommersaison erreicht haben“, sagt Raik Brauns, 1. Schützenmeister der FB Bodolz. „Die Teilnahme an nationalen Meisterschaften war für uns ein Zeichen dafür, dass unsere Jugendarbeit, das Training und unser Teamgeist Früchte tragen. Mit diesem Schwung gehen wir super motiviert in die Hallensaison 24.“

Der Gaumeistertitel 24 ging an: Carla Grübel, Matteo Schwermer, Mirasol Enano, Raik Schwermer, Susanne Caspar, Schubert Margit, Thomas Lutze, Raik Brauns, Lange Horst und Helmut Steppan.

Mit dem wachsenden Interesse am Bogensport in der Region hat der Verein eine starke Zunahme der Mitgliederzahlen erlebt. Diese positive Entwicklung bringt jedoch auch logistische Herausforderungen mit sich. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem unsere aktuelle Trainingsumgebung nicht mehr ausreicht. Um weiterhin qualitativ hochwertiges Training anbieten und unsere Athleten optimal fördern zu können, benötigen wir dringend mehr Platz“, erklärt Raik Brauns.

Daher wendet sich der Club nun an die Öffentlichkeit und die lokalen Gemeinden. „Wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Halle oder einem Raum, in dem wir unser Wintertraining durchführen können. Wir würden uns über jede Unterstützung oder Hinweise freuen“.

Die Freien Bogenschützen Bodolz laden alle Interessierten ein, an einem Training mitzumachen. Kontakt: 0175 6442366 oder www.bogensport-bodolz.de