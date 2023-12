Traditionelles Nikolausturnen des TV Wasserburg

Dass dieser sportliche Jahresabschluss immer wieder ein besonderer Anziehungspunkt für Eltern, Großeltern, Geschwister und Verwandte ist, zeigte die am 09. Dezember bis zum letzten Platz gefüllte Sumserhalle. Schon die letzten Wochen lechzten die Kinder- und Jugendgruppen des TV Wasserburg danach, ihr Können zu zeigen. Der Nikolaus in Begleitung des Knecht Ruprechts war begeistert von den Vorführungen und lobte die Kinder für ihre sportlichen Fortschritte, hatte aber auch mahnende Worte im Gepäck. Wolfgang Rehfuß, der Vorsitzende des Wasserburger Turnvereins, führte auch in diesem Jahr kompetent und informativ durchs Programm, das für alle Zuschauer etwas zu bieten hatte.

Beim ersten Programmpunkt zeigten die aller Kleinsten im Verein ihr Können, in dem sie durch einen Tunnel auf dem Barren krabbelten. Darauf folgten die beiden Gruppen der 3-4-Jährigen. Aufgrund der großen Kinderschar sind diese beiden Gruppen geteilt. Die Gruppe der 3-jährigen Kinder flitze mit Bobbycars unter den Balken hindurch, die Gruppe der 4-jährigen turnte über die Matten und balancierte über die Bänke. Die Gruppe der 4 bis 6-jährigen hüpfte mit ihren Nikolausmützen fröhlich und gekonnt auf dem Trampolin über den Kasten. Danach führte die Gruppe der Erst- und Zweitklässler als Piraten verkleidet einen Piratentanz auf, in dem sich sportlich betätigt wurde. Nun waren die Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse dran, welche als Clowns verkleidet ihr Können zum Besten gaben. Die Mädchenturngruppe ab der 1. Klasse, die ohne Wettkampfdruck, Lust und Freude am Geräteturnen haben soll, zeigten als Piraten verkleidet ihr turnerisches Können am Stufenbarren und Boden. Die Rope Skipping Gruppe begeisterte, wie immer, das Publikum mit ihren Kunststücken an und mit dem Seil. Den turnerischen Höhepunkt des Nachmittags stellte die Vorstellung der Leistungsturnerinnen dar. Die Mädchen zeigten zur Musik der 80er Jahre auf der Air-Track-Matte, ein Feuerwerk aus Rädern, Flickflacks, Überschlägen und Salti, was viele im Publikum staunen ließ. Nach knapp zweieinhalb Stunden abwechslungsreichem Programm erhielten alle Mitwirkenden ein kleines Geschenk vom Nikolaus.

Ein großer Dank des Vereins geht auch an alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter für den großartigen Einsatz den alle das ganze Jahr, Woche für Woche, leisten.