Traditionelles Herbstfest zum Erntedank

Am Samstag, den 23. September, wurde das alljährliche Hoffest am Haug am Brückele gefeiert, ein traditionelles Fest, welches dem Erntedank gewidmet ist. Die Kinder aus den beiden Gartengruppen haben das ganze Jahr über den hofeigenen Garten bestellt und Kartoffeln, Kürbisse, Zucchini, Quitten, Äpfel und Beeren angebaut, geerntet und verarbeitet. Mit diesem Fest sollte diese tolle Arbeit gewürdigt werden.

Obwohl Wetteraussichten ungünstig waren, entschied sich das Organisations-Team dennoch das Fest wie geplant durchzuführen ‐ eine Entscheidung, die sich im Rückblick als goldrichtig herausstellte, da über 200 Gäste jeden Alters der Einladung folgten.

Die Veranstaltung wurde musikalisch von Hermann Kohler, einem passionierten Alphornbläser sowie dem Jugendorchester „Noten Chaoten“ unter der Leitung von Stefan Hilger aus Wasserburg begleitet. Beide Vorführungen trugen zur fröhlichen Stimmung bei. Natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Großer Andrang herrschte den ganzen Nachmittag an der beliebten Rollbahn. Der Waldkindergarten bot, wie jedes Jahr, eine Bastelstation an. Aus verschiedensten Naturmaterialien wurden Ketten und auch Blumenkränze hergestellt. Ein weiterer Höhepunkt für die kleinsten Gäste war der alljährliche Auftritt des Zauberers und Clowns Stefan Roth, der sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen mit seinen lustigen Tricks und großen Seifenblasen begeisterte.

Das Hoffest ist nicht nur ein schöner Anlass die Früchte der Ernte zu feiern, sondern auch eine willkommene Gelegenheit, die generationenübergreifende Gemeinschaft unseres Vereins und des Stadtteils Reutin zu stärken. Es war ein wunderbarer Tag mit gelungener Unterhaltung, der allen positiv in Erinnerung bleiben wird. Wir freuen uns bereits auf die nächste und letzte Veranstaltung in diesem Jahr, die alljährliche Hofweihnacht, die am 10. Dezember ab 16:00 Uhr stattfinden wird.