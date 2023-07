Traditionelle Jazz Matinee seit über 15 Jahren

Bei strahlendem Sonnenschein fand die alljährliche Jazz Matinee statt, eine Veranstaltung, die bereits seit über 15 Jahren vom Verein Haug am Brückele in Kooperation mit dem Jazz Club Lindau organisiert wird. Über 120 Jazzliebhaberinnen und -liebhaber jeden Alters besuchten den malerischen Bauernhof, der eine perfekte Kulisse für diese musikalische Darbietung bot. Die Vorsitzenden der Vereine, Werner Berlage vom Haug und Wolfgang Fauser vom Jazz Club, begrüßten die Gäste herzlich und betonten die sehr gute und langjährige Partnerschaft der beiden Vereine. Ein besonderer Dank galt den engagierten HelferInnen des Haug am Brückele, deren Unterstützung maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beitrug. Die Gypsyjazzband „Inswingtief“ ließ den Sonntagmorgen wie im Flug vergehen. Es herrschte eine kurzweilige und ausgelassene Stimmung. Neben der musikalischen Darbietung war natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Jazz Matinee vereinte Menschen verschiedener Generationen und zeigte einmal mehr, wie zeitlos und verbindend Musik ist. Die Jazz Matinee bleibt ein fester Bestandteil im kulturellen Leben des Vereins und die Vorfreude auf das kommende Jahr ist bereits da.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.