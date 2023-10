Tolles Wetter und viel Spaß beim Sammeln

Am Samstag, 30. September, fand bei bestem Wetter die Altpapier- und Altkleidersammlung der Narrenzunft Lindau mit Hilfe der Firma Stark GmbH statt.

Dank der vielen Kleider- und Papierspenden der Lindauer Bürger, welche die gut verpackten Altkleidersäcke und das Altpapier sichtbar an der Straße platziert hatten und den Lindauer Firmen, welche uns durch das Bereitstellen von Sammelfahrzeugen unterstützten konnten, wieder einiges eingesammelt werden.

Die circa 55 freiwilligen Helfer*innen von der Narrenzunft, der Lindauer Kolpingfamilie und deren Freunde, wurden vom Zunftpfennigfuchser Jürgen und seinem Team bestens versorgt und hatten wieder sehr viel Spaß dabei.

Wer den Sammeltermin verpasst hat, kann seine Altkleidersäcke auch gerne in unsere Container an der St. Josef Kirche in Lindau Reutin, der St. Maria Kirche in Lindau Zech oder im Lindauer Wertstoffhof einwerfen, diese werden mehrmals wöchentlich geleert.