Tolle Stimmung und Traumwetter

Die 5. und 6. Klassen der Mittelschule Lindau nahmen an der schon traditionellen Spaßolympiade teil, die aus sechs Stationen und einem Fußballturnier bestand. Im Vordergrund standen dabei der Spaß an der Bewegung und die Förderung von Teamgeist, da es keine Einzelwertung, sondern nur eine Klassenwertung gab. Mit großer Begeisterung absolvierten die Kinder ein Torwandschießen, eine Umkehrstaffel mit Wassertransport, das Dosenwerfen, das Tauziehen, einen Hula–Hoop Wettbewerb mit der ganzen Klasse sowie einen Flossenlauf. Dabei wurde den Teilnehmern einiges an Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Konzentration abverlangt. Beim abschließenden Fußballturnier kämpften jeweils 7 Schüler*innen pro Mannschaft unter frenetischem Beifall ihrer Klassen um den Sieg. Die erzielten Ergebnisse gingen in die Teamwertung der einzelnen Klassen ein. Gesamtsieger des Mannschaftswettbewerbes wurden mit der gleichen Punktzahl die Klassen 6a und 6gt. Die siebten und achten Klassen führten zur gleichen Zeit die klassischen Bundesjugendspiele bestehend aus Sprint, Wurf und Weitsprung durch. Die Schüler*innen zeigten dabei hervorragende Leistungen.

