Tolle Spende für die Lindauer Tafel

Einen runden Geburtstag zu feiern ist ein Segen, wenn es einem selbst gut geht. Für Renate Poralla ein Grund, an Menschen zu denken, denen es oft an notwendigen Dingen fehlt. Deshalb hat sie ihre Festgäste gebeten, anstatt Geschenken einen Geldbetrag für die Lindauer Tafel zu spenden. So kam die stattliche Summe von 1000 Euro zusammen, die sie nun an Caritas–Geschäftsführer Harald Thomas überreichen konnte. Foto: Harald Thomas

