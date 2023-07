THW Einsatzkräfte aus Lindau am Rhein

Im Ortsverband Lindau ist seit rund einem Jahr eine THW Helferin aus dem Ortsverband Jülich (NRW) aktiv in der Fachgruppe Wassergefahren tätig. Regine Jumpertz hat ihre vielen THW Ausbildungen in ihrem Heimatortsverband Jülich absolviert. Seit einem Jahr wohnt und arbeitet sie in Oberstdorf. Da sie sich ganz dem THW verschrieben hat, suchte sich Regine einen Zweit–Ortsverband in ihrer Nähe aus, wo sie ihrem Hobby weiter aktiv nachgehen kann. Da die leidenschaftliche Seglerin ihr Herz ganz dem Wasser verschrieben hat, war es naheliegend, dass sie sich einen Ortsverband mit einer Fachgruppe Wassergefahren aussucht. So gelangte Regine nach Lindau.

In ihrer Heimatstadt Jülich findet einmal im Jahr eine größere Übung der Fachgruppen Wassergefahren aus den Ortsverbänden Jülich und Köln–Ost statt. Die Übung fand immer im Zusammenhang mit den „Kölner Lichtern“ statt. Leider findet die Veranstaltung seit Corona nicht mehr statt. Nichts desto trotz müssen die Helferinnen und Helfer ihr erworbenes Fachwissen ständig erhalten und ausbauen.

An einem Wochenende im Juli reisten drei THW Helfer aus Lindau, zusammen mit Regine nach Nordrhein–Westfalen, um an der Jahresübung teilzunehmen. Die Ausbildung der THW Einsatzkräfte ist so gestaltet, dass es egal ist in welchem Bundesland, See oder Fluss ihre Aufgaben und Einsatzstellen liegen, da sie für alle Eventualitäten an den Bundesschulen ausgebildet werden und einheitlich sind.

Die Ausbildungsschwerpunkte lagen dieses Jahr natürlich beim Erhalt der Fahrpraxis der Bootsführer aber auch auf spezielle Fahrmanöver. Diese sind zum Beispiel anlegen bei schneller Fahrt, Position halten in der Strömung, manövrieren nur mit Motorkraft, Revierkunde, Sonarsuche und vieles mehr. Wichtig für die Einsatzkräfte ist auch das Kennenlernen der unterschiedlichen Bootstypen im THW. Zusätzlich wurden auch Helfer in der Bootsbedienung und Bootsführung ohne Motorkraft ausgebildet.

Nach dem dreitägigen Ausbildungswochenende bei den Kameradinnen und Kameraden in NRW, kamen die drei THW Helfer erschöpft, aber auch hochmotiviert wieder in Lindau an. Bei den nächsten Ausbildungsthemen am Standort Lindau werden die neu erworbenen Kenntnisse in die Ausbildung mit einfließen. Das Ausbildungs– und Übungswochenende war so erfolgreich, dass es sicherlich nicht der letzte überregionale Erfahrungs– und Helferaustausch gewesen sein wird.