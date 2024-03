Taxi fährt aus Wut Fußgänger an und flüchtet

Der bisher unbekannte Fahrer eines Lindauer Taxis fuhr am Donnerstagnachmittag in der Bäuerlinshalde einen 82-jährigen Fußgänger von hinten an. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung, bei der der 82-Jährige wohl die Art und Weise der Straßenbenutzung des Taxifahrers beanstandete.

Daraufhin fuhr der Taxifahrer den 82-Jährigen an und flüchtete. Das Kennzeichen ist der Polizei Lindau bekannt, welche die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen hat. Dieses Verhalten wird wohl auch erhebliche Auswirkungen auf seinen Führerschein haben, da durch sein Verhalten anzuzweifeln ist, ob er noch am Straßenverkehr, vor allem als Taxifahrer, teilnehmen darf. Der 82-jährige Fußgänger verletzte sich und begab sich nach der Anzeigenerstattung in ein Krankenhaus.