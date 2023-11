„Tag der Medien“ ein voller Erfolg

Das neue Konzept des „Tag der Medien“ hat den Veranstaltern des Arbeitskreis Medienkompetenz am Samstag, 18. November, großen Zulauf in die Mittelschule Lindau-Reutin beschert. Erstmals wurde auf Anregung der Besucher der letztjährigen Veranstaltung Kinderbetreuungsangebote gemacht. Dank Unterstützung des Familienstützpunkts Lindau, des Landratsamts und des Kinderschutzbunds Lindau konnten sich daher rund 250 Elternteile in Ruhe den inhaltlichen Angeboten widmen, während ihre Kinder bei Kreativangeboten, Theaterworkshops oder Bilderbuchkino beschäftigt waren.

An verschiedenen Ständen tauchten die Eltern durch Kurzworkshops, vertiefende Gespräche und Informationsmaterialien in das weite Feld der Medien ein und näherten sich dem Motto der Veranstaltung an: „Werde schlauer als dein Kind“. Eltern, Lehrkräfte und weitere pädagogische Fachkräfte aus dem ganzen Landkreis zeigten sich begeistert von der Breite und der Qualität des Informationsangebots mit Referentinnen und Referenten aus ganz Bayern. Auch aus dem oberen Landkreis waren diesmal besonders viele Familie vertreten. Der Familienstützpunkt Westallgäu und das Projekt ElternChanceN hatten mit finanzieller Unterstützung der Kinderbrücke Allgäu und von Burkhard-Reisen einen ganzen Bus für Eltern mit ihren Kindern organisiert.

Abgerundet wurde das Angebot durch ein Elterncafé des Elternbeirats der Mittelschule Lindau, deren selbstgebackene Kuchen aufgrund des großen Andrangs zum Schluss komplett ausverkauft waren.