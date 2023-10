Tag der Freien Schulen 2023: Gemeinsam mehr erreichen

Lindau, 6. Oktober 2023 ‐ Zum sechsten Mal in Folge fand der „Tag der Freien Schulen“ in Bayern statt, unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“. Dieser besondere Aktionstag bietet Mitgliedern des Bayerischen Landtages sowie den Kandidaten zur Landtagswahl 2023 die Gelegenheit, in ihren Stimmkreisen Freie Schulen zu besuchen. Die Veranstaltung wurde vom Rat freier Schulen (rfs) organisiert, dem auch der Schulträger, das Schulwerk Augsburg, angehört. Der diesjährige „Tag der Freien Schulen“ zeigte erneut die wachsende Bedeutung der freien Schulen in Bayern und die enge Verbindung zwischen Bildung und politischer Partizipation. Die freien Schulen, die sich durch ihre innovativen Lehrmethoden und flexible Bildungsansätze auszeichnen, haben in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Eine besondere Begegnung des diesjährigen Aktionstags fand in Lindau statt, wo der Landtagsabgeordnete E. Beißwenger (CSU) die Berufsfachschule für Kinderpflege & Fachakademie für Sozialpädagogik Lindau besuchte. Der Politiker nutzte die Gelegenheit, um sich mit Schüler*innen, Studierenden und Lehrkräften auszutauschen, den Unterrichtsalltag kennenzulernen und sich näher über die Herausforderungen der anspruchsvollen Ausbildungen für die verschiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfelder der angehenden Kinderpfleger*innen und Erzieher*innen zu informieren. Die freien Schulen Bayerns sind eine bedeutende Säule des Bildungssystems und bieten Schüler*innen und Studierenden alternative Bildungswege und pädagogische Ansätze. Der „Tag der Freien Schulen“ unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen Politik und Bildungseinrichtungen und trägt dazu bei, das Verständnis für die verschiedenen Bildungsmodelle zu fördern, die das bayerische Bildungssystem bereichern. Auch erweitert diese Veranstaltung das Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt und Innovation in der Bildung und fördert einen fruchtbaren Austausch zwischen politischen Entscheidungsträgern und Bildungseinrichtungen.

