Streichorchester tun sich zusammen

Vor wenigen, aber begeisterten Zuschauern fand am 21. Juli um 18:00 Uhr zum zweiten Mail das Gemeinschaftskonzert des Jugendstreichorchester der Jugendmusikschule (JMS) Württembergisches Allgäu und des Kammerorchester der Musikschule Lindau im alten Rathaus Lindau statt. Musikschulleiterin Regina Kuhn dankte zu Beginn des Konzerts Vinka Hauser für ihr außergewöhnliches Engagement, diese beiden Orchester wieder in einem Konzert zusammengeführt zu haben. Das Ergebnis belohnt sowohl die Zuhörer als auch die Akteure. Vinka Hauser und Markus Hartmann (JMS Württembergisches Allgäu) dirigierten das Programm im Wechsel. Eröffnet wurde das Konzert mit drei anmutig vorgetragenen Tänzen aus der „Dance Suite for Strings“ von M. C. Whitney. Im Folgenden „Andante Festivo“ von Jean Sibelius entfaltete das Orchester dann eine unerwartet dichte Klangfülle und -vielfalt. Im Mittelteil des Programms erklang das, eigens für die beiden Gemeinschaftsorchester zusammengestellte Cello–Bass Ensemble unter der Leitung von Song Choi und Juan Gomes (JMS Württembergisches Allgäu) sowie Eri Putz (MS Lindau). Song Choi moderierte die Fünf Stücke informativ und kurzweilig an. Weiter ging es mit „Pomp an Circumstances“, wieder vom Gemeinschaftsorchester gespielt, bevor das offizielle Programm mit „New Chances, New Dance“ beendet wurde. Das begeisterte Publikum entließ die jungen Musikerinnen und Musiker nicht ohne Zugabe.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.