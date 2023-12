Polizei trifft Gesuchten schlafend im Auto an

Stiefenhofen

Stiefenhofen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei trifft den Unfallflüchtigen an – schlafend im Auto. (Foto: dpa )

Am Anfang steht ein Treffen mit Freunden in Stiefenhofen. Am Ende laufen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 08:30 Von: Lindauer Zeitung